Assembleia Municipal do Porto aprova saída da autarquia da Associação de Municipios

A proposta foi aprovada com os votos dos independentes liderados por Rui Moreira, do PSD e do Chega. O PS, a CDU e o Bloco de Esquerda votaram contra.O Porto pretende assim assumir de forma autónoma todas as negociações com o Estado no que diz respeito à descentralização de competências, sem qualquer representação.A proposta agora aprovada vai ser comunicada ao Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios.A presidente da Associação Luísa Salgueiro não quis comentar a decisão.Contactado pela Antena 1, o presidente do Conselho Metropolitano do Porto, Eduardo Vítor Rodrigues acredita que a intenção da câmara do Porto não é irreversível.Eduardo Vítor Rodrigues, que é também autarca em Vila Nova de Gaia acredita que Rui Moreira pode reconsiderar, tendo em conta a dotação orçamental de 11 milhões de euros para os municípios, aprovada sexta-feira no Orçamento do Estado.De recordar que rui moreira está contra a descentralização de competências na forma como é proposta pelo Governo e não concorda com as verbas destinadas aos municípios.A autarquia apresentou em março uma providência cautelar para travar a descentralização nas áreas da Saúde e da Educação. Mas ainda não houve decisão.O Supremo Tribunal Administrativo considera que não tem competência para decidir sobre esta matéria.