Associação Noor`Fatima distribiu refeições e presentes aos mais carenciados

Nurjaha Tarmaohmede, é a criadora do projeto. Contou à jornalista Cristina Borges, como desistiu de uma carreira para começar do zero até aquilo que é hoje a Noor'Fatima.





Cerca de 50 voluntários ajudam a preparar e a distribuir as refeições. Às segundas-feiras dão cabazes com alimentos básicos: peixe, carne e outros produtos. Produzem tapetes para serem colocados por baixo do cartão utilizado pelos sem-abrigo para se protegerem do frio.Este ano a Noor'Fatima, em parceria com a Mesquita de Lisboa, deu ceia de Natal, a quem nada tinha, incluindo presentes. Não faltou o bacalhau, as batatas, os ovos e as hortaliças.