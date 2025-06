Associação Sindical da PSP espera que nova ministra continue trabalho de Margarida Blasco

Em declarações à Lusa, o presidente da ASPP/PSP, Paulo Santos, defendeu que a questão mais importante para esta estrutura sindical está relacionada com o processo negocial iniciado pelo anterior governo, em janeiro deste ano, que espera que Maria Lúcia Amaral possa retomar.

"Esperamos que a senhora ministra possa encarar aquilo que foi feito pela doutora Margarida Blasco para tratar de matérias estruturais e que tenha a sensibilidade de retomar as negociações", disse Paulo Santos.

Em janeiro deste ano, as associações sindicais da PSP e da GNR deram início a uma ronda negocial para discutir tabelas remuneratórias, carreiras e revisão dos suplementos, mas as reuniões foram interrompidas com a queda do anterior governo.

Agora, o presidente da ASPP/PSP sublinhou que "é determinante saber se o Governo quer recomeçar as negociações" e que "o importante é a linha orientadora que o Governo tem para dar às forças policiais".

Com 68 anos, Maria Lúcia Amaral foi a escolha do primeiro-ministro, Luís Montenegro, para substituir Margarida Blasco no cargo de ministra da Administração Interna.

Maria Lúcia Amaral foi pela primeira vez eleita Provedora de Justiça pela Assembleia da República a 20 de outubro de 2017, tendo tomado posse do cargo a 02 de novembro do mesmo ano, e quatro anos depois, a 03 de dezembro de 2021, tomou posse para um segundo mandato.