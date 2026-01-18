"Assumo por inteiro esta responsabilidade", declara Marques Mendes

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

"Esta candidatura foi minha e assumo por inteiro esta responsabilidade", disse. "A responsabilidade é minha, apenas minha e toda minha".



"Não fico amargurado, não guardarei qualquer mágoa ou rancor", acrescentou, adiantando que não vai declarar apoio a nenhum candidato na segunda volta.



"Não vou fazer o endosso dos votos que me foram confiados. Tenho a minha opinião pessoal, mas enquanto candidato não sou dono dos votos que em mim foram depositados", disse.