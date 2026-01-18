ESPECIAL
"Assumo por inteiro esta responsabilidade", declara Marques Mendes

Em declarações na sede de campanha, Luís Marques Mendes assumiu a responsabilidade pelo resultado nestas eleições.

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

"Esta candidatura foi minha e assumo por inteiro esta responsabilidade", disse. "A responsabilidade é minha, apenas minha e toda minha".

"Não fico amargurado, não guardarei qualquer mágoa ou rancor", acrescentou, adiantando que não vai declarar apoio a nenhum candidato na segunda volta.

"Não vou fazer o endosso dos votos que me foram confiados. Tenho a minha opinião pessoal, mas enquanto candidato não sou dono dos votos que em mim foram depositados", disse.
