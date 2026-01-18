Política
Presidenciais 2026
"Assumo por inteiro esta responsabilidade", declara Marques Mendes
Em declarações na sede de campanha, Luís Marques Mendes assumiu a responsabilidade pelo resultado nestas eleições.
Foto: Miguel A. Lopes - Lusa
"Não fico amargurado, não guardarei qualquer mágoa ou rancor", acrescentou, adiantando que não vai declarar apoio a nenhum candidato na segunda volta.
"Não vou fazer o endosso dos votos que me foram confiados. Tenho a minha opinião pessoal, mas enquanto candidato não sou dono dos votos que em mim foram depositados", disse.