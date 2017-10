Assunção Cristas: "Fica clarificado que o Governo tem fiéis seguidores"

No entanto, Cristas diz que fica também claro que "o PCP e Bloco de Esquerda não podem daqui por diante serem apoiantes à 2ª, 4ª e 6ª feira e à 3ª, 5ª e sábado quererem criticar o Governo".



É uma clarificação importante para o país", assegurou a líder do partido que teve a iniciativa de apresentar esta moção de censura.



"Quem acha que o Governo não merece censura pela sua incompetência, pois certamente tem aqui vários partidos em que se pode rever", reiterando que, no caso dos incêndios aqui analisado, o executivo falhou clamorosamente, com grande incompetência.



Assunção Cristas reiterou, tal como antes o tinha feito, que António Costa não tem condições para ser primeiro-ministro.



Sobre o desafio lançado pelo Governo de consensos em relação à reforma da floresta e da Proteção Civil, Assunção Cristas garante que esse é um outro plano da discussão e que sempre assumiu estar ao lado de uma visão de médio e longo prazo.