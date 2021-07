Até 19 setembro. Primeiro-ministro avança com datas da vacinação de jovens entre 12 e 17 anos

A DGS ainda não decidiu, mas o António Costa já avançou com as datas da vacinação dos jovens entre os 12 e os 17 anos. O primeiro-ministro garantiu que está tudo preparado para esta vacinação ser feita nos fins de semana de 14 de agosto a 19 de setembro. Serão 570 mil os jovens que podem receber as vacinas contra a covid-19 antes do início do novo ano letivo.