Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

A ministra da Saúde, Ana Paula Martins, considera que a investigação generalizada por parte do IGAS configura uma situação "grave". Considera que, até que a investigação seja feita, a "desconfiança e suspeita" incidem sobre o Hospital Santa Maria e sobre o SNS.

A governante adianta ainda que o próximo Governo a tomar posse "tomará as medidas que tiver de tomar", assim como o presidente do conselho de administração do Hospital Santa Maria.