Aumento da população. PSD responsabiliza PS e quer ouvir ex-ministros

Admitem até chamar o presidente do Conselho Europeu, António Costa.



O PSD reage assim aos números do INE, que reviram em alta o número de estrangeiros em Portugal.



Pretende saber se os governos socialistas agiram tendo conhecimento deste aumento da população e se salvaguardaram os serviços públicos.



O novo porta-voz social-democrata, Sebastião Bugalho, garante ainda que o Governo vai continuar a falar com PS e com o Chega.