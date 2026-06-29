Política
Aumento da população. PSD responsabiliza PS e quer ouvir ex-ministros
O PSD acusa o PS de ter camuflado a realidade da imigração em Portugal, e, por causa disso, vai chamar antigos governantes socialistas ao Parlamento, incluindo José Luís Carneiro, que foi ministro da administração interna.
O PSD reage assim aos números do INE, que reviram em alta o número de estrangeiros em Portugal.
Pretende saber se os governos socialistas agiram tendo conhecimento deste aumento da população e se salvaguardaram os serviços públicos.
O novo porta-voz social-democrata, Sebastião Bugalho, garante ainda que o Governo vai continuar a falar com PS e com o Chega.