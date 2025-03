Ausência do líder nacional? "Não enfio a carapuça", diz Paulo Cafôfo

Líder do PS-Madeira refere "sentimento de impunidade" na Madeira

Nesse sentido, o líder do PS-Madeira defende "um governo duradouro" e deixa o apelo aos eleitores para que optem pelo chamado voto útil no dia 23 de março.





"O líder do meu partido tem vindo inúmeras vezes à Madeira, ao contrário do líder nacional do PSD", sublinhou Paulo Cafôfo, à margem de uma ação de campanha no centro do Funchal.Questionado pelos jornalistas sobre a ausência de Luís Montenegro e de Pedro Nuno Santos durante o período oficial de campanha, o líder do PS-Madeira referiu a presença do secretário-geral socialista, no mês passado, no XXII Congresso Regional."Eu não enfio essa carapuça, quem deve enfiar é Miguel Albuquerque que há muito tempo não consegue sequer trazer Luís Montenegro à região. E, agora, muito menos", afirmou o ex-secretário de Estado das Comunidades.Aos jornalistas - e referindo-se aos casos a envolver membros do Governo Regional da Madeira ao longo dos últimos meses -, Paulo Cafôfo lamentou ainda o que considera ser um "sentimento de impunidade" na região."Nós temos algo inédito. Temos um Governo com o presidente e membros arguidos que continuam em funções como se nada fosse. Espero que a justiça possa atuar, mas também que o povo possa atuar. Há um sentimento de impunidade relativamente a quem exerce o poder, mas julgo que os madeirenses estão a perceber", insistiu.Paulo Cafôfo sugere ainda que, após as atuais eleições, a região pode voltar a ser obrigada a ir a votos, afirmando que “mais cedo ou mais tarde [Miguel Albuquerque] pode ser levado pela justiça”, ou seja, levando a “outra situação de eleições antecipadas, de crise política e de instabilidade”.“Não é hora de divergir os votos, mas de concentrar no partido que é o maior partido da oposição, que tem um programa claro, com ideias concretas e exequíveis, e com pessoas e quadros para poder governar", afirmou.