Portugal em alerta. A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Autarca da Guarda defende "pacto de regime" para enfrentar incêndios

por RTP

Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda, defendeu na RTP3 um pacto de regime para resolver o problema dos incêndios. Considera que todos os políticos são responsáveis, incluindo os autarcas, e que devem esquecer lutas políticas ou divergências "para defender a vida dos portugueses".

O autarca considera que o sistema de combate e prevenção dos fogos rurais "faliu", recordando as várias tragédias recentes no país desde 2017.

O sistema faliu porque "continuam a morrer pessoas nos territórios". Na Guarda, o ex-autarca da Junta de Freguesia de Vila Franca do Deão, Carlos Dâmaso, morreu na última sexta-feira enquanto combatia um incêndio.

Sérgio Gomes sublinha que quem tem estado a defender as aldeias são "os populares" e que pediu por várias vezes ajuda à ANEPC, deparando-se com grande falta de meios. "Ficámos entregues a nós próprios", apontou.
