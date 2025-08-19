Autarca da Guarda defende "pacto de regime" para enfrentar incêndios

Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda, defendeu na RTP3 um pacto de regime para resolver o problema dos incêndios. Considera que todos os políticos são responsáveis, incluindo os autarcas, e que devem esquecer lutas políticas ou divergências "para defender a vida dos portugueses".

O autarca considera que o sistema de combate e prevenção dos fogos rurais "faliu", recordando as várias tragédias recentes no país desde 2017.



O sistema faliu porque "continuam a morrer pessoas nos territórios". Na Guarda, o ex-autarca da Junta de Freguesia de Vila Franca do Deão, Carlos Dâmaso, morreu na última sexta-feira enquanto combatia um incêndio.



Sérgio Gomes sublinha que quem tem estado a defender as aldeias são "os populares" e que pediu por várias vezes ajuda à ANEPC, deparando-se com grande falta de meios. "Ficámos entregues a nós próprios", apontou.