Autarca de Marvão é candidato à Distrital de Portalegre do PSD

Em declarações à agência Lusa, Luís Vitorino, de 50 anos, explicou que vai candidatar-se à liderança do partido "após várias conversas" que desenvolveu com dirigentes locais do PSD.

"O PSD precisa de alguém com um perfil que unifique e que haja consensos. O nosso objetivo é unir o partido, o PSD ter uma voz, ter uma voz nos principais assuntos que o distrito tem em mente", acrescentou.

De acordo com o candidato, é objetivo para a próxima Comissão Política Distrital do PSD em Portalegre "ter voz" para que se concretize a construção da Barragem do Pisão (Crato), a ligação de Portalegre por autoestrada e para reivindicar melhorias nos serviços públicos, nomeadamente no setor da saúde e justiça.

"São estes os pilares principais em que há carências de meios", acrescentou.

Luís Vitorino, engenheiro de recursos naturais e do ambiente de profissão, está a cumprir o terceiro e último mandato como presidente do Município de Marvão.

De acordo com o autarca, a candidatura que encabeça à Comissão Política Distrital de Portalegre do PSD, "é consensual" entre os militantes, contando a sua lista com Fermelinda Carvalho e João Crespo, presidentes dos municípios de Portalegre e Arronches, respetivamente, como vice-presidentes.

"Mesmo na questão dos jovens [consensos], a juventude também me transmitiu que estão comigo", acrescentou.

As eleições internas para núcleos, concelhias e órgãos distritais do PSD realizam-se em simultâneo em todo o país no sábado, numa mudança aprovada na última alteração dos estatutos do partido, no congresso de outubro de 2024.