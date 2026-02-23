Autarca de Marvão é candidato à Distrital de Portalegre do PSD
O presidente da Câmara de Marvão, Luís Vitorino, é candidato à Comissão Política Distrital de Portalegre do PSD, liderada pelo antigo autarca de Fronteira Rogério Silva, que não se recandidata ao cargo, revelou hoje o próprio.
Em declarações à agência Lusa, Luís Vitorino, de 50 anos, explicou que vai candidatar-se à liderança do partido "após várias conversas" que desenvolveu com dirigentes locais do PSD.
"O PSD precisa de alguém com um perfil que unifique e que haja consensos. O nosso objetivo é unir o partido, o PSD ter uma voz, ter uma voz nos principais assuntos que o distrito tem em mente", acrescentou.
De acordo com o candidato, é objetivo para a próxima Comissão Política Distrital do PSD em Portalegre "ter voz" para que se concretize a construção da Barragem do Pisão (Crato), a ligação de Portalegre por autoestrada e para reivindicar melhorias nos serviços públicos, nomeadamente no setor da saúde e justiça.
"São estes os pilares principais em que há carências de meios", acrescentou.
Luís Vitorino, engenheiro de recursos naturais e do ambiente de profissão, está a cumprir o terceiro e último mandato como presidente do Município de Marvão.
De acordo com o autarca, a candidatura que encabeça à Comissão Política Distrital de Portalegre do PSD, "é consensual" entre os militantes, contando a sua lista com Fermelinda Carvalho e João Crespo, presidentes dos municípios de Portalegre e Arronches, respetivamente, como vice-presidentes.
"Mesmo na questão dos jovens [consensos], a juventude também me transmitiu que estão comigo", acrescentou.
As eleições internas para núcleos, concelhias e órgãos distritais do PSD realizam-se em simultâneo em todo o país no sábado, numa mudança aprovada na última alteração dos estatutos do partido, no congresso de outubro de 2024.