Autarca de Monção é o novo presidente da CIM do Alto Minho

O presidente da Câmara de Monção, António Barbosa (PSD), foi hoje eleito presidente da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, estrutura que reúne os 10 concelhos do distrito de Viana do Castelo.

António Barbosa sucede ao ex-autarca socialista de Melgaço, Manoel Batista, que não concorreu nas últimas autárquicas por ter atingido o limite de mandatos.

Além de António Barbosa, foram eleitos na primeira reunião do Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho depois das autárquicas, que decorreu no edifício da Villa Moraes, em Ponte de Lima, os vice-presidentes Vasco Ferraz (CDS-PP), autarca do município de Ponte de Lima, e Luís Nobre, socialista reeleito em Viana do Castelo.

No Alto Minho, o PSD, sozinho ou em coligação com o CDS-PP, passou a deter a maioria das autarquias (5), contra quatro do PS e uma do CDS-PP, facto que pesa na eleição do novo presidente.