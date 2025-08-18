Autarca socialista do Crato recandidata-se a um terceiro mandato

O autarca, de 49 anos, técnico de negócio e gestão dos CTT, afirmou que se recandidata para "completar uma série de projetos" que estão em curso naquele concelho.

"Quero completar uma série de projetos que temos em mãos, principalmente o projeto do Empreendimento do Aproveitamento Hidráulico de Fins Múltiplos do Crato [EAHFMC], que eu iniciei há sete anos e vamos começar a obra em breve", disse.

Além da EAHFMC, também conhecida pela Barragem do Pisão, Joaquim Diogo diz que quer captar empresas para o concelho e resolver alguns problemas relacionados com a habitação.

"Quero também continuar uma dinâmica virada para o turismo e para a cultura que o Município do Crato tem e nós queremos adensar", acrescentou.

Em comunicado enviado à Lusa, a candidatura de Joaquim Diogo recorda que o autarca liderou "um caminho de rigor e proximidade", marcado pela "modernização dos serviços municipais" e "pela defesa" de projetos estruturantes como a Barragem do Pisão.

Citado no documento, Joaquim Diogo pede confiança ao eleitorado para mais quatro anos de trabalho.

"O Crato mostrou que o interior não é sinónimo de resignação, mas de orgulho e futuro. Continuaremos a cuidar das pessoas, a apoiar as freguesias, a atrair investimento e a afirmar o nosso concelho na região e no país", lê-se no documento.

Na mesma nota é ainda referido que, ao longo dos últimos oito anos, o município "soube projetar-se" no panorama nacional "com a afirmação" do Festival do Crato como "um dos maiores eventos culturais portugueses".

A CDU também já anunciou que vai candidatar a professora e atual vereadora daquela coligação na Câmara de Crato, Florinda Raposo, de 51 anos.

O executivo camarário, liderado pelo socialista Joaquim Diogo, que cumpre o segundo mandato, é constituído por dois eleitos do PS, um da CDU, outro do PSD e ainda um do Nós, Cidadãos.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.