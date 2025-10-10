Autárquicas 2025: as últimas horas da campanha

por Andreia Brito

Fotos: Marta Engenheiro

A Antena 1 assinalou as últimas horas da campanha para as Autárquicas 2025.

Ao longo de uma emissão especial, os repórteres, que acompanharam as caravanas partidárias, retrataram as últimas ações de campanha e fizeram o balanço das últimas duas semanas.

Luís Montenegro, enquanto Presidente do PSD, fechou a campanha em Espinho, a cidade onde cresceu, e a festa de encerramento do PS, de José Luís Carneiro, aconteceu no Porto.

André Ventura encerrou a campanha do Chega em Viana do Castelo, enquanto a CDU, encabeçada por Paulo Raimundo, finalizou em Évora.

Rui Tavares do Livre fechou a campanha em Gondomar, Mariana Leitão da Iniciativa Liberal em Matosinhos e Nuno Melo do CDS fechou a campanha nos Açores.

A emissão especial contou ainda com o comentário de Luís Madeira, o diretor do curso de ciência política da Universidade da Beira Interior.

A edição foi de Cláudia Almeida.
