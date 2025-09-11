Autárquicas 2025. Bragança

A RTP realiza um ciclo de debates nas capitais de distrito. O debate de Bragança acontece a 11 de setembro.

Candidatos à Presidência da Câmara

Paulo Xavier (PSD) Paulo Xavier é o atual presidente da autarquia. Tem 66 anos, foi presidente da junta de freguesia da Sé, Santa Maria e Meixedo (Bragança) e vice-presidente do município brigantino desde 2013.



Em 2013 substituiu na presidência Hernâni Dias, que saiu para integrar o Governo como secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território. Era o terceiro e último mandato possível de Hernâni Dias.



Licenciado em Segurança e Higiene do trabalho, ano 2011 (Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho), foi funcionário público na Sub-Região de Saúde de Bragança.





Foi Vice-Presidente da Mesa da Assembleia da Obra Social Padre Miguel, presidente Executivo do Parque de Ciência e Tecnologia Brigantia-EcoPark e presidente da Assembleia do PortusPark.

Isabel Ferreira (PS) Isabel Ferreira foi secretária de Estado por duas vezes nas áreas de valorização do interior e desenvolvimento regional.



Tem 51 anos. Investigadora, com doutoramento em Ciências, é professora do ensino superior no Instituto Politécnico de Bragança, e foi vice-presidente do Instituto..



Foi deputada pelos socialistas, eleita pelo círculo de Bragança, e vice-presidente do Grupo Parlamentar do partido até ao final de funções da anterior legislatura.



Editou quatro livros internacionais, 60 capítulos de livro, mais de 900 artigos científicos e várias patentes nacionais e europeias, a maioria resultante de transferência de tecnologia para a indústria.



Integrou a Comissão de Peritos de acompanhamento dos Programas Quadro Europeus H2020 e Horizonte Europa



É uma das investigadoras mais citadas do mundo (top 1%), tendo sido distinguida no índice Essential Science Indicators, um dos mais prestigiados indicadores da qualidade de investigação.

Fernando Afonso (Chega) Fernando Afonso, de 55 anos, é o candidato do Chega.



Embora tenha raízes no Nordeste Transmontano, em Macedo de Cavaleiros, nasceu em Moçambique e vive desde os 10 anos em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.



É licenciado em Comunicação Social pela Escola Superior de Jornalismo do Porto, tendo ainda exercido a profissão, mas há 30 anos que trabalha no setor imobiliário, onde já teve um negócio próprio.



Iniciou-se na política no CDS, onde foi militante e liderou estruturas da Juventude Popular. Candidata-se agora pelo Chega.

Nuno Fernandes (IL) O candidato da IL é um consultor de negócios de 48 anos. É a primeira vez que partido concorre em Bragança



É nascido e criado em Bragança.



Tem formação superior no Instituto Politécnico de Bragança e desenvolveu a sua atividade profissional na área da gestão e consultoria de negócios na região centro e norte do país.



A IL apresenta Nuno Fernandes como uma figura ativa na política. Em 2024, candidatou-se a Coordenador do Núcleo Territorial de Bragança da IL.

António Morais (CDU — coligação PCP/PEV) A CDU apresenta António Morais como candidato a presidente da Câmara Municipal de Bragança.



Sociólogo, foi assessor do Parque Natural Montesinho, entretanto aposentado. Além de militante do PCP, é membro da Comissão Concelhia de Bragança.



Esta é a quarta vez que António Morais é candidato à Câmara de Bragança, tendo concorrido em 1993, 1997 e 2017.



O objetivo da candidatura passa por reforçar a presença do partido na Assembleia Municipal e no executivo camarário.

Manuel Vitorino (movimento independente “Juntos pelo Nordeste Transmontano”) Manuel Vitorino, advogado, de 68 anos, avança com candidatura independente à Câmara Municipal de Bragança, como cabeça de lista do movimento independente “Juntos pelo Nordeste Transmontano”.



Esta não é a primeira vez que Manuel Vitorino é candidato à presidência do município de Bragança. Manuel Vitorino já se tinha candidatado à Câmara Municipal de Bragança, em 2017, pelo PDR. Nas eleições de 2021, também foi a escolha da concelhia do Bloco de Esquerda para ser cabeça de lista à câmara, mas a distrital escolheu André Xavier. Este ano, candidata-se pelo movimento independente "Somos Bragança". Bragança em números

35.581 (+2,4% em relação a 2021)

- N.º de eleitores: 35.070

- Rendimento médio mensal: 1.391€

- Valor de habitação por m²: 992€ (+24% em relação a 2021)

- Ramo de atividade com mais trabalhadores:

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Indústrias transformadoras

Comércio a retalho (exceto veículos) - N.º de empresas:

Pequenas: 6.698

Médias: 13

Grandes: 1 - Desemprego: 5,3%

Notas metodológicas: A RTP reuniu os dados de cada concelho no que diz respeito à população, rendimento médio mensal, ramos de atividade dominantes na economia, percentagem de pessoas inscritas no centro de emprego e valores [da] habitação. Para além das 18 capitais de distrito, às quais se juntam Ponta Delgada e Funchal, damos também destaque aos dois concelhos mais populosos do país: Sintra e Vila Nova de Gaia.