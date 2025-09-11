Autárquicas 2025. Bragança
Na corrida para as eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025, conheça os candidatos, os números do concelho e os resultados das últimas eleições autárquicas, que se realizaram em 2021.
A RTP realiza um ciclo de debates nas capitais de distrito. O debate de Bragança acontece a 11 de setembro.
Candidatos à Presidência da Câmara
Paulo Xavier (PSD)Paulo Xavier é o atual presidente da autarquia. Tem 66 anos, foi presidente da junta de freguesia da Sé, Santa Maria e Meixedo (Bragança) e vice-presidente do município brigantino desde 2013.
Em 2013 substituiu na presidência Hernâni Dias, que saiu para integrar o Governo como secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território. Era o terceiro e último mandato possível de Hernâni Dias.
Licenciado em Segurança e Higiene do trabalho, ano 2011 (Técnico Superior de Segurança e Higiene no Trabalho), foi funcionário público na Sub-Região de Saúde de Bragança.
Foi Vice-Presidente da Mesa da Assembleia da Obra Social Padre Miguel, presidente Executivo do Parque de Ciência e Tecnologia Brigantia-EcoPark e presidente da Assembleia do PortusPark.
Isabel Ferreira (PS)Isabel Ferreira foi secretária de Estado por duas vezes nas áreas de valorização do interior e desenvolvimento regional.
Tem 51 anos. Investigadora, com doutoramento em Ciências, é professora do ensino superior no Instituto Politécnico de Bragança, e foi vice-presidente do Instituto..
Foi deputada pelos socialistas, eleita pelo círculo de Bragança, e vice-presidente do Grupo Parlamentar do partido até ao final de funções da anterior legislatura.
Editou quatro livros internacionais, 60 capítulos de livro, mais de 900 artigos científicos e várias patentes nacionais e europeias, a maioria resultante de transferência de tecnologia para a indústria.
Integrou a Comissão de Peritos de acompanhamento dos Programas Quadro Europeus H2020 e Horizonte Europa
É uma das investigadoras mais citadas do mundo (top 1%), tendo sido distinguida no índice Essential Science Indicators, um dos mais prestigiados indicadores da qualidade de investigação.
Fernando Afonso (Chega)Fernando Afonso, de 55 anos, é o candidato do Chega.
Embora tenha raízes no Nordeste Transmontano, em Macedo de Cavaleiros, nasceu em Moçambique e vive desde os 10 anos em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.
É licenciado em Comunicação Social pela Escola Superior de Jornalismo do Porto, tendo ainda exercido a profissão, mas há 30 anos que trabalha no setor imobiliário, onde já teve um negócio próprio.
Iniciou-se na política no CDS, onde foi militante e liderou estruturas da Juventude Popular. Candidata-se agora pelo Chega.
Nuno Fernandes (IL)O candidato da IL é um consultor de negócios de 48 anos. É a primeira vez que partido concorre em Bragança
É nascido e criado em Bragança.
Tem formação superior no Instituto Politécnico de Bragança e desenvolveu a sua atividade profissional na área da gestão e consultoria de negócios na região centro e norte do país.
A IL apresenta Nuno Fernandes como uma figura ativa na política. Em 2024, candidatou-se a Coordenador do Núcleo Territorial de Bragança da IL.
António Morais (CDU — coligação PCP/PEV)A CDU apresenta António Morais como candidato a presidente da Câmara Municipal de Bragança.
Sociólogo, foi assessor do Parque Natural Montesinho, entretanto aposentado. Além de militante do PCP, é membro da Comissão Concelhia de Bragança.
Esta é a quarta vez que António Morais é candidato à Câmara de Bragança, tendo concorrido em 1993, 1997 e 2017.
O objetivo da candidatura passa por reforçar a presença do partido na Assembleia Municipal e no executivo camarário.
Manuel Vitorino (movimento independente “Juntos pelo Nordeste Transmontano”)Manuel Vitorino, advogado, de 68 anos, avança com candidatura independente à Câmara Municipal de Bragança, como cabeça de lista do movimento independente “Juntos pelo Nordeste Transmontano”.
Esta não é a primeira vez que Manuel Vitorino é candidato à presidência do município de Bragança. Manuel Vitorino já se tinha candidatado à Câmara Municipal de Bragança, em 2017, pelo PDR. Nas eleições de 2021, também foi a escolha da concelhia do Bloco de Esquerda para ser cabeça de lista à câmara, mas a distrital escolheu André Xavier. Este ano, candidata-se pelo movimento independente "Somos Bragança".
- População: 35.581 (+2,4% em relação a 2021)
- N.º de eleitores: 35.070
- Rendimento médio mensal: 1.391€
- Valor de habitação por m²: 992€ (+24% em relação a 2021)
- Ramo de atividade com mais trabalhadores:
- Vitórias eleitorais em Autárquicas: PSD - 9 / PS - 2 / CDS - 2
- Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
- Indústrias transformadoras
- Comércio a retalho (exceto veículos)
- Pequenas: 6.698
- Médias: 13
- Grandes: 1
Notas metodológicas: A RTP reuniu os dados de cada concelho no que diz respeito à população, rendimento médio mensal, ramos de atividade dominantes na economia, percentagem de pessoas inscritas no centro de emprego e valores [da] habitação. Para além das 18 capitais de distrito, às quais se juntam Ponta Delgada e Funchal, damos também destaque aos dois concelhos mais populosos do país: Sintra e Vila Nova de Gaia.
Ao nível da população, [consideram-se] as estimativas provisórias de população residente – pós-censitárias – revistas em junho de 2024, com variação percentual em relação aos Censos de 2021. O número de eleitores diz respeito a 15 de junho de 2025, conforme consta no Diário da República n.º 115/2025, Série II de 2025-06-17.
Relativamente ao rendimento médio mensal, contabiliza-se o valor bruto, em euros, auferido pelos trabalhadores por conta de outrem de cada concelho em 2023. Para efeitos de comparação, a média nacional situava-se em 1.460,8 €, mas apenas seis dos concelhos analisados estão acima deste valor ou com valores aproximados.
Quanto aos ramos de atividade com maior número de trabalhadores, são apresentados os três setores com mais pessoal empregado. Os dados referem-se a 2023, mas refletem a tendência dos últimos anos.
No que respeita às empresas de cada concelho, as pequenas têm até 50 trabalhadores e um volume de negócios até 10 milhões de euros; as médias têm menos de 250 trabalhadores e até 50 milhões de euros; e as grandes contam com mais de 250 trabalhadores e um volume de negócios superior a 50 milhões de euros (dados de 2023).
Incluem-se ainda os dados do desemprego no continente, nomeadamente a percentagem de pessoas inscritas nos centros de emprego (à procura do primeiro emprego ou desempregadas), calculada a partir do valor médio mensal de inscritos em 2024. Nas regiões autónomas, foi apenas possível obter os dados relativos à taxa de desemprego (NUTS II – 2024) no 2.º trimestre de 2025. Para comparação, a percentagem nacional foi de 5,9 %.
Sobre a habitação, os dados apresentam o valor mediano da avaliação bancária por metro quadrado registado em 2024, com a respetiva variação percentual face a 2021, ano das anteriores eleições autárquicas. A referência nacional situa-se em 1.662 €/m² e a variação nacional foi de um aumento de 35 %.
Por fim, são também apresentados os resultados das anteriores eleições autárquicas, realizadas em 26 de setembro de 2021.
Fontes: PORDATA; INE; Secretaria-Geral da Administração Interna; Diário da República; CNE
