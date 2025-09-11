Autárquicas 2025. Os concelhos em debate

Na contagem decrescente para as Eleições Autárquicas, a RTP promove a partir de 10 de setembro o debate em 18 concelhos de norte a sul do país. Vamos dar voz a todos os candidatos à Câmara Municipal, às quais se juntam Ponta Delgada e Funchal, damos também destaque aos dois concelhos mais populosos do país: Sintra e Vila Nova de Gaia. As propostas dos candidatos ao Funchal e Ponta Delgada serão debatidos na RTP Madeira e RTP Açores. Viana do Castelo Vila Real Braga Porto Bragança Aveiro Viseu Guarda Coimbra Castelo Branco Leiria Santarém Lisboa Portalegre Évora Setúbal Beja Faro Vila Nova de Gaia Sintra Ponta Delgada Funchal Clique no mapa para mais informação Capitais de distrito Outros concelhos em destaque Viana do Castelo Vila Real Braga Porto Bragança Aveiro Viseu Guarda Coimbra Castelo Branco Leiria Santarém Lisboa Portalegre Évora Setúbal Beja Faro Vila Nova de Gaia Sintra Ponta Delgada Funchal Clique no mapa para mais informação Capitais de distrito Outros concelhos em destaque Viana do Castelo × Candidatos 2025 Carlos da Torre B.E. Duarte de Brito Antunes IL Eduardo Teixeira CH José Maria Flores CDU Luís Arezes ADN Luís Nobre PS Paulo Morais PSD / CDS Viana do Castelo em números População: 86.975

(+1,1% em relação a 2021) N.º de eleitores: 81.802 Desemprego: 3,7% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Indústrias transformadoras

- Comércio a retalho (exceto veículos)

- Administrativa e dos serviços de apoio Habitação por m²: 1.429€

(+40,4% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.341€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 21 SETEMBRO DEBATE VIANA DO CASTELO ÀS 19h30 NA RTP3 × Fechar Vila Real × Candidatos 2025 Alberto Moura CH Alina Vaz PSD Alexandre Favaios PS Anabela Oliveira B.E. Carlos Quinteiro CDU Conceição Pinho CDS Luís Ramalho L Vila Real em números População: 50.043

(+0,9% em relação a 2021) N.º de eleitores: 49.210 Desemprego: 7,4% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

- Comércio a retalho (exceto veículos)

- Saúde humana e apoio social Habitação por m²: 1.181€

(+21,1% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.309€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 14 SETEMBRO DEBATE VILA REAL ÀS 19h30 NA RTP3 × Fechar Braga × Candidatos 2025 António Braga PS / PAN António Lima B.E. Carlos Fragoso L Francisco Pimentel Torres ADN Filipe Aguiar CH Hugo Varandas MPT João Baptista CDU João Rodrigues PSD / CDS / PPM Ricardo Silva IND Rui Rocha IL Braga em números População: 203.519

(+4,2% em relação a 2021) N.º de eleitores: 167.833 Desemprego: 4,6% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Indústrias transformadoras

- Administrativa e dos serviços de apoio

- Consultoria, científica, técnica e similares Habitação por m²: 1.504€

(+41,9% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.391€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI Reveja aqui o debate Fechar Porto × Candidatos 2025 António Araújo IND Diana Ferreira CDU Filipe Araújo IND Frederico Duarte Carvalho ADN Guilherme Chaves VP Hélder Sousa L Manuel Pizarro PS Maria Costa PTP Miguel Côrte-Real CH Nuno Cardoso NC / PPM Pedro Duarte PSD / CDS / IL Sérgio Aires B.E. Porto em números População: 252.687

(+7,1% em relação a 2021) N.º de eleitores: 202.046 Desemprego: 7% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Consultoria, científica, técnica e similares

- Administrativa e dos serviços de apoio

- Restauração e similares Habitação por m²: 2.580€

(+24,4% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.761€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 30 SETEMBRO DEBATE PORTO ÀS 21H00 NA RTP1 E RTP3 × Fechar Bragança × Candidatos 2025 António Morais CDU Fernando Afonso CH Isabel Ferreira PS Manuel Vitorino IND Nuno Fernandes IL Paulo Xavier PSD Bragança em números População: 35.581

(+2,4% em relação a 2021) N.º de eleitores: 35.070 Desemprego: 5,3% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

- Indústrias transformadoras

- Comércio a retalho (exceto veículos) Habitação por m²: 992€

(+24% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.236€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 11 SETEMBRO DEBATE BRAGANÇA ÀS 19H30 NA RTP3 × Fechar Aveiro × Candidatos 2025 Alberto Souto Miranda PS Ana Rita Moreira PAN Bruno Fonseca L Diogo Machado CH Isabel Tavares CDU João Moniz B.E. Luís Souto Miranda PSD / CDS / PPM Miguel Gomes IL Paulo Alves NC Aveiro em números População: 88.154

(+6,7% em relação a 2021) N.º de eleitores: 70.130 Desemprego: 4% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Administrativa e dos serviços de apoio

- Indústrias transformadoras

- Consultoria, científica, técnica e similares Habitação por m²: 1.560€

(+30,4% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.518€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 12 SETEMBRO DEBATE AVEIRO ÀS 19H30 NA RTP3 × Fechar Viseu × Candidatos 2025 Bernardo Pessanha CH Fernando Ruas PSD Hélio Marta IL Hélder Amaral CDS João Azevedo PS Leonel Ferreira CDU Paulo Quintão ADN Viseu em números População: 103.502

(+3,8% em relação a 2021) N.º de eleitores: 92.545 Desemprego 4,2% Habitação por m²: 1.218€(+32,5% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.255€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 20 SETEMBRO DEBATE VISEU ÀS 19H30 NA RTP3 × Fechar Guarda × Candidatos 2025 António Monteirinho PS João Pedro Branquinho CDU João Prata PSD / CDS Luís Soares CH Marina Brazete ADN Sérgio Costa NC / PPM Guarda em números População: 40.046

(-0,2% em relação a 2021) N.º de eleitores: 36.444 Desemprego: 4% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Indústrias transformadoras

- Comércio a retalho (exceto veículos)

- Transportes e armazenagem Habitação por m²: 909€

(+24,7% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.331€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 13 SETEMBRO DEBATE GUARDA ÀS 19H30 NA RTP3 × Fechar Coimbra × Candidatos 2025 Ana Abrunhosa PS / LIVRE / PAN Francisco Queirós CDU José Manuel Pureza B.E. José Manuel Silva PSD / CDS / IL / NC / PPM / VP / MPT Maria Lencastre Portugal CH Sancho Antunes ADN Tiago Martins ND Coimbra em números População: 146.899

(+3,5% em relação a 2021) N.º de eleitores: 124.036 Desemprego: 4,6% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Saúde humana e apoio social

- Consultoria, científica, técnica e similares

- Administrativa e dos serviços de apoio Habitação por m²: 1.554€

(+28,4% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.419€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 18 SETEMBRO DEBATE COIMBRA ÀS 19H30 NA RTP3 × Fechar Castelo Branco Candidatos 2025 × Carlos Canhoto CDU João Ribeiro CH José Augusto Alves PSD / CDS José Henriques IL Leopoldo Rodrigues PS Mário Camões L / BE Castelo Branco em números População: 53.342

(+1,7% em relação a 2021) N.º de eleitores: 47.919 Desemprego: 6,3% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Indústrias transformadoras

- Comércio a retalho (exceto veículos)

- Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca Habitação por m²: 928€

(+21,6% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1200€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 24 SETEMBRO DEBATE CASTELO BRANCO ÀS 19H30 NA RTP3 × Fechar Leiria × Candidatos 2025 Branca Matos CDS Gonçalo Lopes PS José Peixoto B.E. / L / PAN Luís Paulo Fernandes CH Nuno Henriques Barroso ADN Nuno Violante CDU Paulo Ventura IL Sofia Carreira PSD Leiria em números População: 136.006

(+4,5% em relação a 2021) N.º de eleitores: 113.895 Desemprego: 3,7% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Indústrias transformadoras

- Administrativa e dos serviços de apoio

- Comércio a retalho (exceto veículos) Habitação por m²: 1.234€

(+32,7% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1335€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 23 SETEMBRO DEBATE LEIRIA ÀS 19H30 NA RTP3 × Fechar Santarém × Candidatos 2025 João Teixeira Leite PSD / CDS José Rui Raposo CDU Pedro Correia CH Pedro Mendonça L / B.E. Pedro Ribeiro PS Rodrigue Devillet Lima IL Santarém em números População: 61.664

(+3,2% em relação a 2021) N.º de eleitores: 50.912 Desemprego: 4% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Indústrias transformadoras

- Administrativa e dos serviços de apoio

- Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca; Habitação por m²: 1.191€

(+42,8% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1302€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 17 SETEMBRO DEBATE SANTARÉM ÀS 19H30 NA RTP3 × Fechar Lisboa × Candidatos 2025 Adelaide Ferreira ADN Alexandra Leitão PS / L / B.E. / PAN Bruno Mascarenhas CH Carlos Moedas PSD / CDS / IL João Ferreira CDU José Almeida VOLT Luís Mendes RIR Ossanda Liber ND Sofia Afonso MPT Tomaz Dentinho PPM / PTP Lisboa em números População: 575.739

(+5,6% em relação a 2021) N.º de eleitores: 463.091 Desemprego: 5,1% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Administrativa e dos serviços de apoio

- Consultoria, científica, técnica e similares

- Comércio a retalho (exceto veículos) Habitação por m²: 3.826€

(+22,9% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.986€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 2 OUTUBRO DEBATE LISBOA ÀS 21H00 NA RTP1 E RTP3 × Fechar Portalegre × Candidatos 2025 Diogo Júlio Serra CDU Fermelinda Carvalho PSD / CDS Francisco Silva PS João Lopes Aleixo CH Ricardo Romão IND Portalegre em números População: 21.754

(-2,2% em relação a 2021) N.º de eleitores: 19.480 Desemprego: 4,4% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Indústrias transformadoras

- Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

- Comércio a retalho (exceto veículos) Habitação por m²: 938€

(+24,9% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.262€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 27 SETEMBRO DEBATE PORTALEGRE ÀS 19H30 NA RTP3 × Fechar Évora × Candidatos 2025 Carlos Zorrinho PS Fábio Cabaço IL Florbela Fernandes IND Henrique Sim-Sim PSD / CDS / PPM João Oliveira CDU Pedro Ferreira B.E. Ruben Miguéis CH Évora em números População: 53.908

(+0,1% em relação a 2021) N.º de eleitores: 46.033 Desemprego: 4,4% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Indústrias transformadoras

- Administrativa e dos serviços de apoio

-Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca Habitação por m²: 1.659€

(+29,7% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1370€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 26 SETEMBRO DEBATE ÉVORA ÀS 19H30 NA RTP3 × Fechar Setúbal × Candidatos 2025 André Dias L André Martins CDU António Cachaço CH Cláudio Fonseca ADN Daniela Rodrigues B.E. Fernando José PS Flávio Lança IL Maria das Dores Meira IND Mariana Crespo PAN Setúbal em números População: 124.339

(+1% em relação a 2021) N.º de eleitores: 106.535 Desemprego: 5,6% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Indústrias transformadoras

- Administrativa e dos serviços de apoio

- Restauração e similares Habitação por m²: 1.853€

(+40,3% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.429€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 19 SETEMBRO DEBATE SETÚBAL ÀS 19H30 NA RTP3 × Fechar Beja × Candidatos 2025 David Catita CH Madalena Figueira B.E. Nuno Palma Ferro PSD / CDS / IL Paulo Arsénio PS Vitor Picado CDU Beja em números População: 33.954

(+0,9% em relação a 2021) N.º de eleitores: 28.295 Desemprego: 5,9% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

- Comércio a retalho (exceto veículos)

- Indústrias transformadoras Habitação por m²: 1.117€

(+22,7% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.299€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 25 SETEMBRO DEBATE BEJA ÀS 19H30 NA RTP3 × Fechar Faro × Candidatos 2025 Adriana Marques Silva L António Pina PS Cristóvão Norte PSD / CDS / IL / PAN / MPT Duarte Baltazar CDU José Freitas de Oliveira ADN José Moreira B.E. Pedro Oliveira VP Pedro Pinto CH Faro em números População: 70.347

(+3,7% em relação a 2021) N.º de eleitores: 57.243 Desemprego: 4,1% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Administrativa e dos serviços de apoio

- Comércio a retalho (exceto veículos)

- Restauração e similares Habitação por m²: 2.135€

(+29,7 em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.376€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 15 SETEMBRO DEBATE FARO ÀS 19H30 NA RTP3 × Fechar Vila Nova de Gaia × Candidatos 2025 André Araújo CDU António Barbosa CH Catarina Costa PLS Daniel Gaio VP João Martins B.E. / L João Paulo Correia PS Luís Filipe Menezes PSD / CDS / IL Rui Sequeira ADN Vila Nova de Gaia em números População: 312.984

(+2,3% em relação a 2021) N.º de eleitores: 267.549 Desemprego: 5,5% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Indústrias transformadoras

- Administrativa e dos serviços de apoio

- Comércio a retalho (exceto veículos) Habitação por m²: 1.744€

(+36,1% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.392€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 16 SETEMBRO DEBATE VILA NOVA DE GAIA ÀS 19H30 NA RTP3 × Fechar Sintra × Candidatos 2025 Ana Mendes Godinho PS / L Júlio Ferreira ND Marco Almeida PSD / IL / PAN Maurício Rodrigues CDS / PPM / ADN Pedro Ventura CDU Rita Matias CH Tânia Russo B.E. Sintra em números População: 400.947

(+3,5% em relação a 2021) N.º de eleitores: 324.454 Desemprego: 4,2% Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Administrativa e dos serviços de apoio

- Comércio a retalho (exceto veículos)

- Indústrias transformadoras Habitação por m²: 1.975€

(+37,2% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.440€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 22 SETEMBRO DEBATE SINTRA ÀS 19H30 NA RTP3 × Fechar Funchal × Candidatos 2025 Dina Letra B.E. Fátima Aveiro JPP Jorge Carvalho PSD / CDS Liana Reis RIR Luís Filipe Santos CH Marta Sofia L Miguel Pita ADN Mónica Freitas PAN Paulo Azevedo ND Raquel Coelho PTP Ricardo Lume CDU Rui Caetano PS Sara Jardim IL Valter Rodrigues MPT Funchal em números População: 108.129

(+1,6% em relação a 2021) N.º de eleitores: 104.436 Desemprego: 4,8% (Região Autónoma da Madeira) Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Alojamento

- Administrativa e dos serviços de apoio

- Comércio a retalho (exceto veículos) Habitação por m²: 2.229€

(+52,5% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.378€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 2 E 3 OUTUBRO DEBATES FUNCHAL ÀS 22H00 NA RTP MADEIRA × Fechar Ponta Delgada × Candidatos 2025 Alexandra Cunha IL Henrique Levy CDU Isabel Rodrigues PS / BE / PAN / L José Pacheco CH Pedro Nascimento Cabral PSD Rui Matos ADN Sónia Nicolau IND Ponta Delgada em números População: 69.038

(+1,8% em relação a 2021) N.º de eleitores: 65.345 Desemprego (NUTS II): 3,9% (Região Autónoma dos Açores) Ramo de atividade com mais trabalhadores:

- Comércio a retalho (exceto veículos)

- Alojamento

- Transportes e armazenagem Habitação por m²: 1.577€

(+44% em relação a 2021) Rendimento médio mensal: 1.432€ Resultados 2021 Abstenção 2021 Fonte: SGMAI DIA 3 OUTUBRO DEBATE PONTA DELGADA ÀS 20H40 (21H40 LISBOA) NA RTP AÇORES × Fechar

Notas metodológicas: A RTP reuniu os dados de cada concelho no que diz respeito à população, rendimento médio mensal, ramos de atividade dominantes na economia, percentagem de pessoas inscritas no centro de emprego e valores [da] habitação. Para além das 18 capitais de distrito, às quais se juntam Ponta Delgada e Funchal, damos também destaque aos dois concelhos mais populosos do país: Sintra e Vila Nova de Gaia. Ao nível da população, [consideram-se] as estimativas provisórias de população residente – pós-censitárias – revistas em junho de 2024, com variação percentual em relação aos Censos de 2021. O número de eleitores diz respeito a 15 de junho de 2025, conforme consta no Diário da República n.º 115/2025, Série II de 2025-06-17.

Relativamente ao rendimento médio mensal, contabiliza-se o valor bruto, em euros, auferido pelos trabalhadores por conta de outrem de cada concelho em 2023. Para efeitos de comparação, a média nacional situava-se em 1.460,8 €, mas apenas seis dos concelhos analisados estão acima deste valor ou com valores aproximados.

Quanto aos ramos de atividade com maior número de trabalhadores, são apresentados os três setores com mais pessoal empregado. Os dados referem-se a 2023, mas refletem a tendência dos últimos anos.

Incluem-se ainda os dados do desemprego no continente, nomeadamente a percentagem de pessoas inscritas nos centros de emprego (à procura do primeiro emprego ou desempregadas), calculada a partir do valor médio mensal de inscritos em 2024. Nas regiões autónomas, foi apenas possível obter os dados relativos à taxa de desemprego (NUTS II – 2024) no 2.º trimestre de 2025. Para comparação, a percentagem nacional foi de 5,9 %. Sobre a habitação, os dados apresentam o valor mediano da avaliação bancária por metro quadrado registado em 2024, com a respetiva variação percentual face a 2021, ano das anteriores eleições autárquicas. A referência nacional situa-se em 1.662 €/m² e a variação nacional foi de um aumento de 35 %. Por fim, são também apresentados os resultados das anteriores eleições autárquicas, realizadas em 26 de setembro de 2021.

Fontes: PORDATA, Secretaria-Geral da Administração Interna; CNE