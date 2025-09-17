Autárquicas 2025. Santarém

Candidatos à Presidência da Câmara

João Leite - AD (PSD/CDS)

Faz 41 anos em outubro. Licenciado em Economia, foi administrador do hospital da Misericórdia de Leiria. Já tinha sido vereador em Santarém no mandato 2009-2013, foi assessor do Secretário de Estado do Emprego no XIX (2011-2015) e XX Governos Constitucionais (2015). Assumiu o cargo presidente da Câmara Municipal de Santarém, substituindo Ricardo Gonçalves que pediu suspensão do mandato para tomar posse como presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).

Pedro Ribeiro - PS

Tem 51 anos e é o atual presidente da Câmara Municipal de Almeirim que atingiu o limite de mandatos. Pedro Ribeiro exerce funções executivas na Câmara de Almeirim há 28 anos, com algumas interrupções. Foi vereador desde 1997, vice-presidente durante oito anos e é presidente da autarquia desde 2013. Anunciou a candidatura num texto publicado no FB: “Inicialmente foi algo que não esperava e que me deixou surpreendido. Nunca tinha pensado em ser autarca noutro concelho.”





José Rui Raposo - CDU

Tem 66 anos, é licenciado em Ciência Política e da Administração e há 44 anos que se encontra ligado ao movimento sindical da Administração Pública, como assessor, nas áreas da Floresta, da Agricultura e do Ambiente. Foi vereador na Câmara de Santarém em diferentes momentos, entre 2002 e 2005. Desde 2013 que a coligação liderada pelo PCP não tem representação na vereação.

Rodrigue Devillet Lima - IL

Tem 40 anos, nasceu em Bruxelas, mas foi para Santarém em 1990. Rodrigue Lima entrou na política há quatro anos, na Iniciativa Liberal. É cofundador de uma empresa de advogados, é especialista em direito público e tem prestado assessoria a entidades privadas e públicas em questões de direito público e regulamentares que abrangem ofertas de valores mobiliários, serviços bancários e desenvolvimento imobiliário, por exemplo.

Pedro Correia - Chega

Nasceu no Entroncamento, tem 50 anos e é vice-presidente da distrital de Santarém do Chega. Nas eleições legislativas de março do ano passado foi número dois da lista de candidatos a deputados pelo círculo de Santarém. Com formação em Engenharia Mecatrónica, enveredou também pelas Humanidades, tendo concluído o curso geral de Música no Conservatório Nacional de Lisboa. É maestro e professor no Conservatório de Música de Santarém.

Pedro Mendonça - Coligação Livre/BE

Tem 52 anos, é formado em Relações Internacionais, trabalhou no Teatro da Trindade e no Teatro Nacional D. Maria II, foi diretor artístico do Centro Cultural do Cartaxo, foi autarca no Cartaxo e atualmente encontra-se a assessorar o Grupo parlamentar do LIVRE. Pedro Mendonça é o candidato da coligação "Santarém Cidadã", que junta Livre e Bloco de Esquerda, à presidência da Câmara Municipal de Santarém.

Santarém em números - População: 61.664 (+3,2% em relação a 2021)

- N.º de eleitores: 50.912

- Rendimento médio mensal: 1.301€

- Habitação por m²: 1.191€ (+43% em relação a 2021)

- Ramo de atividade com mais trabalhadores:

Indústrias transformadoras

Administrativa e dos serviços de apoio

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca - N.º de empresas:

Pequenas: 7.396

Médias: 44

Grandes: 8 - Desemprego: 4%

- Vitórias eleitorais em Autárquicas: PS – 8 / PSD - 5

