Autárquicas 2025. Santarém
Na corrida para as eleições autárquicas de 12 de outubro de 2025, conheça os candidatos, os números do concelho e os resultados das últimas eleições autárquicas, que se realizaram em 2021.
Candidatos à Presidência da Câmara
João Leite - AD (PSD/CDS)
Faz 41 anos em outubro. Licenciado em Economia, foi administrador do hospital da Misericórdia de Leiria. Já tinha sido vereador em Santarém no mandato 2009-2013, foi assessor do Secretário de Estado do Emprego no XIX (2011-2015) e XX Governos Constitucionais (2015). Assumiu o cargo presidente da Câmara Municipal de Santarém, substituindo Ricardo Gonçalves que pediu suspensão do mandato para tomar posse como presidente do Instituto Português do Desporto e da Juventude (IPDJ).
Pedro Ribeiro - PS
Tem 51 anos e é o atual presidente da Câmara Municipal de Almeirim que atingiu o limite de mandatos. Pedro Ribeiro exerce funções executivas na Câmara de Almeirim há 28 anos, com algumas interrupções. Foi vereador desde 1997, vice-presidente durante oito anos e é presidente da autarquia desde 2013. Anunciou a candidatura num texto publicado no FB: “Inicialmente foi algo que não esperava e que me deixou surpreendido. Nunca tinha pensado em ser autarca noutro concelho.”
José Rui Raposo - CDU
Tem 66 anos, é licenciado em Ciência Política e da Administração e há 44 anos que se encontra ligado ao movimento sindical da Administração Pública, como assessor, nas áreas da Floresta, da Agricultura e do Ambiente. Foi vereador na Câmara de Santarém em diferentes momentos, entre 2002 e 2005. Desde 2013 que a coligação liderada pelo PCP não tem representação na vereação.
Rodrigue Devillet Lima - IL
Tem 40 anos, nasceu em Bruxelas, mas foi para Santarém em 1990. Rodrigue Lima entrou na política há quatro anos, na Iniciativa Liberal. É cofundador de uma empresa de advogados, é especialista em direito público e tem prestado assessoria a entidades privadas e públicas em questões de direito público e regulamentares que abrangem ofertas de valores mobiliários, serviços bancários e desenvolvimento imobiliário, por exemplo.
Pedro Correia - Chega
Nasceu no Entroncamento, tem 50 anos e é vice-presidente da distrital de Santarém do Chega. Nas eleições legislativas de março do ano passado foi número dois da lista de candidatos a deputados pelo círculo de Santarém. Com formação em Engenharia Mecatrónica, enveredou também pelas Humanidades, tendo concluído o curso geral de Música no Conservatório Nacional de Lisboa. É maestro e professor no Conservatório de Música de Santarém.
Pedro Mendonça - Coligação Livre/BE
Tem 52 anos, é formado em Relações Internacionais, trabalhou no Teatro da Trindade e no Teatro Nacional D. Maria II, foi diretor artístico do Centro Cultural do Cartaxo, foi autarca no Cartaxo e atualmente encontra-se a assessorar o Grupo parlamentar do LIVRE. Pedro Mendonça é o candidato da coligação "Santarém Cidadã", que junta Livre e Bloco de Esquerda, à presidência da Câmara Municipal de Santarém.
Santarém em números- População: 61.664 (+3,2% em relação a 2021)
- N.º de eleitores: 50.912
- Rendimento médio mensal: 1.301€
- Habitação por m²: 1.191€ (+43% em relação a 2021)
- Ramo de atividade com mais trabalhadores:
- Vitórias eleitorais em Autárquicas: PS – 8 / PSD - 5
- Indústrias transformadoras
- Administrativa e dos serviços de apoio
- Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca
- Pequenas: 7.396
- Médias: 44
- Grandes: 8
Notas metodológicas: A RTP reuniu os dados de cada concelho no que diz respeito à população, rendimento médio mensal, ramos de atividade dominantes na economia, percentagem de pessoas inscritas no centro de emprego e valores [da] habitação. Para além das 18 capitais de distrito, às quais se juntam Ponta Delgada e Funchal, damos também destaque aos dois concelhos mais populosos do país: Sintra e Vila Nova de Gaia.
Ao nível da população, [consideram-se] as estimativas provisórias de população residente – pós-censitárias – revistas em junho de 2024, com variação percentual em relação aos Censos de 2021. O número de eleitores diz respeito a 15 de junho de 2025, conforme consta no Diário da República n.º 115/2025, Série II de 2025-06-17.
Relativamente ao rendimento médio mensal, contabiliza-se o valor bruto, em euros, auferido pelos trabalhadores por conta de outrem de cada concelho em 2023. Para efeitos de comparação, a média nacional situava-se em 1.460,8 €, mas apenas seis dos concelhos analisados estão acima deste valor ou com valores aproximados.
Quanto aos ramos de atividade com maior número de trabalhadores, são apresentados os três setores com mais pessoal empregado. Os dados referem-se a 2023, mas refletem a tendência dos últimos anos.
No que respeita às empresas de cada concelho, as pequenas têm até 50 trabalhadores e um volume de negócios até 10 milhões de euros; as médias têm menos de 250 trabalhadores e até 50 milhões de euros; e as grandes contam com mais de 250 trabalhadores e um volume de negócios superior a 50 milhões de euros (dados de 2023).
Incluem-se ainda os dados do desemprego no continente, nomeadamente a percentagem de pessoas inscritas nos centros de emprego (à procura do primeiro emprego ou desempregadas), calculada a partir do valor médio mensal de inscritos em 2024. Nas regiões autónomas, foi apenas possível obter os dados relativos à taxa de desemprego (NUTS II – 2024) no 2.º trimestre de 2025. Para comparação, a percentagem nacional foi de 5,9 %.
Sobre a habitação, os dados apresentam o valor mediano da avaliação bancária por metro quadrado registado em 2024, com a respetiva variação percentual face a 2021, ano das anteriores eleições autárquicas. A referência nacional situa-se em 1.662 €/m² e a variação nacional foi de um aumento de 35 %.
Por fim, são também apresentados os resultados das anteriores eleições autárquicas, realizadas em 26 de setembro de 2021.
Fontes: PORDATA; INE; Secretaria-Geral da Administração Interna; Diário da República; CNE
