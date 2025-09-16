Autárquicas 2025. Vila Nova de Gaia

Candidatos à Presidência da Câmara

Luís Filipe Menezes - PSD / CDS / IL Licenciado em Medicina e Cirurgia, foi deputado à Assembleia da República em 1987 e 1995. Entre 1991 e 1995 foi secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares no Governo de Aníbal Cavaco Silva. Doze anos depois de ter deixado a presidência da autarquia, o social-democrata volta agora a candidatar-se, prometendo “fazer por merecer” uma vitória nestas eleições.

João Paulo Correia – PS

Nasceu no Porto e é licenciado em Organização e Gestão de Empresas. Foi deputado à Assembleia da República em diversos períodos e ocupou o cargo de secretário de Estado da Juventude e Desporto entre 2022 e 2024. Passou também pela vice-presidência do Grupo Parlamentar do PS. Agora, quer “fazer de Gaia um concelho mais moderno, mais solidário e mais preparado para o futuro”.

António Barbosa – Chega

É atualmente coordenador da Concelhia do Chega de Vila Nova de Gaia. Entre as suas promessas estão baixar o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) e o preço da água, fazer mudanças no funcionamento dos transportes públicos e trazer melhorias às áreas da saúde ou do ambiente.



André Araújo – CDU

Nasceu no Porto em 1999 e é artista e investigador, com licenciatura em Jazz no Conservatório Real de Bruxelas e mestrado em Criação Artística Contemporânea pela Universidade de Aveiro. É membro da Comissão Concelhia de Vila Nova de Gaia do PCP e do seu Executivo. As questões da mobilidade, habitação, ambiente e urbanismo são as suas prioridades.

João Martins - B.E / Livre

É o candidato do Bloco de Esquerda e do Livre, que se candidatam coligados à Câmara de Vila Nova de Gaia com o objetivo de “juntar e abrir à Esquerda para incluir toda a gente”. João Martins é professor de História e formador na área da Cidadania e Integração. Nasceu em 1969 e é deputado municipal desde 2021. A habitação e a mobilidade são as suas maiores prioridades.

Daniel Gaio – Volt Tem 24 anos, sendo o candidato mais jovem à Câmara de Vila Nova de Gaia. Natural de Gaia, é licenciado em Línguas e Relações Internacionais e mestre em Economia e Gestão Internacional. Tem a ambição de criar incentivos e reabilitar edifícios camarários para arrendamento acessível a empresas. Na saúde, propõe que cada centro de idosos tenha médicos especializados.

Catarina Costa - Partido Liberal Social

Estas são as primeiras eleições autárquicas do Partido Liberal Social, partido constituído em março deste ano e que defende o municipalismo como “uma filosofia de democracia viva”. Catarina Costa é “talent acquisition manager” e docente no ISAG, onde leciona Gestão de Projetos e Operações.

Rui Sequeira - ADN

Consultor de gestão industrial com 53 anos, Rui Sequeira pretende resolver “o descontrolo da imigração”, os problemas de mobilidade, habitação e sociais em Vila Nova de Gaia, onde vive há três décadas. Já passou pelo Partido Nova Direita e entrou no ADN em novembro do ano passado.



Gaia em números - População: 312.984 (+2,3% em relação a 2021)

- N.º de eleitores: 267.549

- Rendimento médio mensal: 1.392€

- Habitação por m²: 1.744€ (+36% em relação a 2021)

- Ramo de atividade com mais trabalhadores:

Indústrias transformadoras

Administrativa e dos serviços de apoio

Comércio a retalho (exceto veículos) - N.º de empresas:

Pequenas: 48.101

Médias: 201

Grandes: 40 - Desemprego: 5,5%

- Vitórias eleitorais em Autárquicas: PS - 7 / PSD - 6

