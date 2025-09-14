Autárquicas 2025. Vila Real

Candidatos à presidência da Câmara



Conceição Pinho - CDS

Conceição Pinho, de 53 anos, é técnica superior de Administração Pública e presidente da concelhia do CDS/PP. É a primeira vez que lidera a candidatura à Câmara Municipal de Vila Real pelo CDS. A candidata coloca no topo das prioridades do partido as famílias e as empresas, nomeadamente a redução da carga fiscal e a fixação da população no concelho.

Alexandre Favaios - PS

Alexandre Favaios é o atual presidente da Câmara Municipal de Vila Real e a escolha do PS para estas eleições legislativas. Alexandre Favaios assumiu a liderança da autarquia a 7 de abril, substituindo Rui Santos, que tomou posse como deputado na Assembleia da República após ter sido eleito nas legislativas de 18 de maio. Até então, Alexandre Favaios era vice-presidente da autarquia. Alexandre Favaios promete dar continuidade ao seu trabalho e ao seu compromisso com uma governação de proximidade, centrada nas pessoas e no desenvolvimento sustentável do concelho.

Alina Vaz – PSD

A candidata do PSD à autarquia de Vila Rela é Alina Vaz. É a diretora do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) de Vila Real, acumulando também as funções de deputada à Assembleia Municipal de Vila Real pelo PSD, presidente da concelhia social-democrata e vice-presidente da estrutura distrital do partido.

Alberto Moura – Chega

Alberto Moura é a aposta do Chega para Vila Real. O candidato licenciou-se na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e começou o percurso político na JSD em 1989. Foi deputado na Assembleia Municipal pelo PSD, vereador no município e coordenador distrital do Partido Aliança.

Carlos Quinteiro - PCP-PEV CDU Calos Quinteiro é o candidato da CDU à Câmara de Vila Real. Foi presidente da Junta de Freguesia de Lamares em 2005 e candidato da CDU à Câmara de Felgueiras em 2009. Tem 56 anos, é natural e residente em Vila Real e é professor de profissão. Quinteiro garantiu centrar a sua ação na luta pelos direitos das populações e pela resolução dos muitos problemas do concelho, nomeadamente os serviços públicos e os transportes.

Luís Ramalho – Livre

O cabeça de lista pelo Livre à Câmara de Vila Real é Luís Ramalho, engenheiro e professor. Ramalho, 30 anos, é de Vila Real, tem um doutoramento em Engenharia Mecânica e dá aulas no Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP). O candidato apontou preocupações com os transportes, ensino e área social, nomeadamente com os mais idosos.

Anabela Branco de Oliveira – Bloco de Esquerda

A professora universitária Anabela Branco de Oliveira encabeça a lista do Bloco de Esquerda à Câmara de Vila Real. Nasceu em Aveiro em 1963 e liderou a candidatura do partido nas eleições legislativas de maio deste ano. O Bloco de Esquerda anunciou que se candidata com o “compromisso reforçado de defender os interesses da população de Vila Real e de aprofundar a democracia local”.



Vila Real em números

50.043 (+0,9% em relação a 2021)

- N.º de eleitores: 49.210

- Rendimento médio mensal: 1.309€

- Habitação por m²: 1.181€ (+21,1% em relação a 2021)

- Ramo de atividade com mais trabalhadores:

Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca

Comércio a retalho (exceto veículos)

Saúde humana e apoio social - N.º de empresas:

Pequenas: 7.386

Médias: 24

Grandes: 3 - Desemprego: 7,4%

- Vitórias eleitorais em Autárquicas: PSD – 10 / PS - 3

Notas metodológicas: A RTP reuniu os dados de cada concelho no que diz respeito à população, rendimento médio mensal, ramos de atividade dominantes na economia, percentagem de pessoas inscritas no centro de emprego e valores [da] habitação. Para além das 18 capitais de distrito, às quais se juntam Ponta Delgada e Funchal, damos também destaque aos dois concelhos mais populosos do país: Sintra e Vila Nova de Gaia.

Ao nível da população, [consideram-se] as estimativas provisórias de população residente – pós-censitárias – revistas em junho de 2024, com variação percentual em relação aos Censos de 2021. O número de eleitores diz respeito a 15 de junho de 2025, conforme consta no Diário da República n.º 115/2025, Série II de 2025-06-17.

Relativamente ao rendimento médio mensal, contabiliza-se o valor bruto, em euros, auferido pelos trabalhadores por conta de outrem de cada concelho em 2023. Para efeitos de comparação, a média nacional situava-se em 1.460,8 €, mas apenas seis dos concelhos analisados estão acima deste valor ou com valores aproximados.

Quanto aos ramos de atividade com maior número de trabalhadores, são apresentados os três setores com mais pessoal empregado. Os dados referem-se a 2023, mas refletem a tendência dos últimos anos.

No que respeita às empresas de cada concelho, as pequenas têm até 50 trabalhadores e um volume de negócios até 10 milhões de euros; as médias têm menos de 250 trabalhadores e até 50 milhões de euros; e as grandes contam com mais de 250 trabalhadores e um volume de negócios superior a 50 milhões de euros (dados de 2023).

Incluem-se ainda os dados do desemprego no continente, nomeadamente a percentagem de pessoas inscritas nos centros de emprego (à procura do primeiro emprego ou desempregadas), calculada a partir do valor médio mensal de inscritos em 2024. Nas regiões autónomas, foi apenas possível obter os dados relativos à taxa de desemprego (NUTS II – 2024) no 2.º trimestre de 2025. Para comparação, a percentagem nacional foi de 5,9 %.

Sobre a habitação, os dados apresentam o valor mediano da avaliação bancária por metro quadrado registado em 2024, com a respetiva variação percentual face a 2021, ano das anteriores eleições autárquicas. A referência nacional situa-se em 1.662 €/m² e a variação nacional foi de um aumento de 35 %.

Por fim, são também apresentados os resultados das anteriores eleições autárquicas, realizadas em 26 de setembro de 2021.

Fontes: PORDATA; INE; Secretaria-Geral da Administração Interna; Diário da República; CNE



A RTP realiza um ciclo de debates nas capitais de distrito. O debate de Vila Real acontece a 14 de setembro.