Autárquicas. BE "não faz coligações com a direita", assume Catarina Martins

Rodrigo Antunes - Lusa

A coordenadora do BE, Catarina Martins, considerou hoje que "há uma maioria" de esquerda na Câmara de Lisboa que pode "travar retrocessos que a direita queira impor" na autarquia que agora vai liderar, prometendo empenho do partido neste trabalho.