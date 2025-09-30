Autárquicas. Campanha oficial começa esta terça-feira

A campanha decorre até 10 de outubro, sexta-feira que antecede o dia eleitoral, e dados provisórios da Comissão Nacional de Eleições estimam que se candidatam nestas autárquicas 817 forças políticas e movimentos, dos quais 618 são candidaturas de grupos de cidadãos eleitores, 181 candidaturas de diferentes coligações partidárias e ainda de 18 partidos políticos.



No total, as candidaturas apresentaram 1.588 listas às câmaras municipais, 1.524 às assembleias municipais e 9.750 a assembleias de freguesia: o Chega apresentou candidaturas a 307 das 308 câmaras municipais (99,6%), a CDU (PCP/PEV) a 299 (97,0%), o PS (isolado ou em coligação) a 298 (96,7%) e o PSD (isolado ou em coligação) a 293 (95,1%).



De acordo com a Administração Eleitoral, até 15 de junho estavam inscritos 9.285.175 eleitores, que vão eleger os órgãos dirigentes de 308 câmaras municipais, 308 assembleias municipais e 3.221 assembleias de freguesia.