Autárquicas. Carlos Moedas apresentou lista da coligação
Foto: Rodrigo Antunes - Lusa
O presidente da Câmara de Lisboa apresentou esta manhã a lista para as eleições autárquicas. Há candidatos da coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal e três membros apartidários. O prazo para entrega das listas nos tribunais de comarca termina esta tarde.
Na apresentação, Carlos Moedas prometeu uma lista pautada pela "excelência, experiência e independência", já que três dos candidatos não têm partido.
O autarca acusa a oposição de representar um abandono de 14 anos para a cidade.