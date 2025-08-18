Em direto
Autárquicas. Carlos Moedas apresentou lista da coligação

Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

O presidente da Câmara de Lisboa apresentou esta manhã a lista para as eleições autárquicas. Há candidatos da coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal e três membros apartidários. O prazo para entrega das listas nos tribunais de comarca termina esta tarde.

Concorrem à presidência da autarquia de Lisboa nas eleições autárquicas Alexandra Leitão, Carlos Moedas, João Ferreira, Ossanda Líber, Bruno Mascarenhas e José Almeida.

Na apresentação, Carlos Moedas prometeu uma lista pautada pela "excelência, experiência e independência", já que três dos candidatos não têm partido.

O autarca acusa a oposição de representar um abandono de 14 anos para a cidade.
