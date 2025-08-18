Autárquicas. Carlos Moedas entregou lista no último dia
Carlos Moedas diz que a candidata Alexandra Leitão representa o abandono de 14 anos da cidade de Lisboa por parte do PS.
O segundo nome da lista é Gonçalo Reis, administrador de várias empresas públicas e privadas, foi presidente da RTP.
Segue-se Joana Batista, vereadora de Isaltino Morais em Oeiras.
Carlos Moedas diz que é uma lista renovada e que inclui "excelência, experiência e independência".
O candidato afirmou ainda que é difícil corrigir o que foi feito pelo PS apenas num mandato.