Autárquicas. Carlos Moedas entregou lista no último dia

O candidato da coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal entregou as listas às eleições autárquicas no Tribunal Cível de Lisboa, no ultimo dia do prazo.



O segundo nome da lista é Gonçalo Reis, administrador de várias empresas públicas e privadas, foi presidente da RTP.



Segue-se Joana Batista, vereadora de Isaltino Morais em Oeiras.

Carlos Moedas diz que é uma lista renovada e que inclui "excelência, experiência e independência".



O candidato afirmou ainda que é difícil corrigir o que foi feito pelo PS apenas num mandato.