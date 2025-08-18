EM DIRETO
Guerra na Ucrânia. Líderes europeus reúnem-se com Trump em Washington

Autárquicas. Carlos Moedas entregou lista no último dia

por RTP

Carlos Moedas diz que a candidata Alexandra Leitão representa o abandono de 14 anos da cidade de Lisboa por parte do PS.

VER MAIS
O candidato da coligação PSD, CDS e Iniciativa Liberal entregou as listas às eleições autárquicas no Tribunal Cível de Lisboa, no ultimo dia do prazo.

O segundo nome da lista é Gonçalo Reis, administrador de várias empresas públicas e privadas, foi presidente da RTP.

Segue-se Joana Batista, vereadora de Isaltino Morais em Oeiras.
Carlos Moedas diz que é uma lista renovada e que inclui "excelência, experiência e independência".

O candidato afirmou ainda que é difícil corrigir o que foi feito pelo PS apenas num mandato.
PUB
PUB