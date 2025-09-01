Autárquicas. Cartaz da candidatura do PS em Leiria foi vandalizado
A candidatura do PS em Leiria apresentou hoje uma queixa na PSP, denunciou que um cartaz da sua campanha eleitoral foi vandalizado e revelou que o alegado autor do crime colocou um vídeo desse ato numa rede social.
"Foi hoje publicado um vídeo de um ato de vandalismo contra um suporte da nossa candidatura, na União das Freguesias de Marrazes e Barosa, difundido pelo próprio autor na sua rede social, acompanhado por um registo falado que omitimos pelo seu cariz ofensivo e difamatório", referiu, numa publicação na rede social Facebook, Gonçalo Lopes, recandidato à presidência da Câmara de Leiria nas eleições autárquicas de 12 de outubro.
Gonçalo Lopes, que é presidente da Câmara de Leiria, adiantou que "o autor está identificado e será denunciado às autoridades", considerando que "este comportamento assume particular gravidade num processo eleitoral, porque atenta contra o respeito e a liberdade que são a base da democracia".
"Nada disto nos retira energia ou motivação --- pelo contrário: dá-nos ainda mais força para continuar a trabalhar, com respeito por todos, pelo futuro do nosso concelho", acrescentou o socialista, garantindo que "atos como este serão sempre denunciados".
No vídeo, de quase um minuto e meio, ouve-se um homem a usar expressões injuriosas contra Gonçalo Lopes e Paulo Clemente, recandidato à União de Freguesias de Marrazes e Barosa. Depois, com recurso a uma faca, o cartaz, no qual estava uma imagem dos dois candidatos, é cortado e ainda rasgado.
À Lusa, Paulo Clemente disse ter formalizado queixa na esquadra dos Marrazes da Polícia de Segurança Pública contra o suspeito do ato de vandalismo.
"É lamentável que estas coisas ocorram. Estamos num estado de Direito e as pessoas devem respeitar as suas leis e os seus representantes", afirmou Paulo Clemente, presidente da união de freguesias.