Questionado pelos jornalistas, no final do Conselho Nacional do CDS, o presidente do partido afirmou também acreditar na "redenção do Chega", apesar de ainda faltarem algumas provas.



O Conselho Nacional dos centristas aprovou cerca de uma centena de coligações autárquicas, incluindo a da capital.



Sobre se o partido perderá algum peso na coligação com o PSD, devido à entrada da Iniciativa Liberal, Nuno Melo sublinha que quer é que os três partidos cresçam.