Política
Autárquicas. Chega vence CDU por três votos e confirma dois vereadores em Lisboa
O Chega obteve em Lisboa 26.755 votos, mais três do que a CDU, confirmando a distribuição de mandatos de dois vereados para o Chega e um para a coligação, segundo a assembleia de apuramento geral.
Segundo os resultados provisórios publicados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), a CDU tinha sido ultrapassada pelo Chega na eleição para a Câmara Municipal de Lisboa, por uma diferença de apenas 11 votos, mas que se refletiu na perda de um vereador comunista na capital, comparativamente aos dois eleitos em 2021.
No entanto, na terça-feira, a CDU, coligação que junta PCP e PEV, afirmou que havia 60 votos por contabilizar na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, "que não chegaram a ser contados" no domingo no âmbito das eleições autárquicas.
Os dados da SGMAI, que terminou a contagem final dos votos na sexta-feira, confirmam que o Chega foi a terceira candidatura mais votada para a Câmara de Lisboa, vencendo a CDU por três votos. Assim, confirma-se a eleição dos vereadores Bruno Mascarenhas e Ana Simões Silva pelo Chega, e de João Ferreira pela CDU.
Nas eleições de domingo, o social-democrata Carlos Moedas foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa, pela coligação PSD/CDS-PP/IL, com 41,69% dos votos, derrotando a socialista Alexandra Leitão (PS/Livre/BE/PAN), que obteve 33,95% dos votos.
c/Lusa
