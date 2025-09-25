Autárquicas em Évora. Oposição acusa autarquia de abandono

O preço da habitação subiu quase 30 por cento nos últimos quatro anos.



O preço do metro quadrado é atualmente de 1.662%u20AC.



Nestas eleições autárquicas concorrem à Câmara seis candidatos.



Desde o 25 de Abril, Évora foi quase sempre governada pelo PCP.



Só entre entre 2001 e 2013, o Partido Socialista conseguiu interromper esse ciclo.



A CDU acabaria por recuperar a autarquia, mas perdeu a maioria absoluta nas últimas eleições.



Este ano, com a limitação de mandatos, o atual presidente da Câmara sai de cena e todos os cenários estão em aberto.