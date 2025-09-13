Autárquicas Guarda. Coligação PSD/CDS/IL quer revitalizar centro histórico e construir pavilhão multiusos

Outra proposta de destaque é a concretização da CILOG, a Circular Logística da Guarda.

As linhas mestras do programa eleitoral da lista liderada pelo social-democrata João Prata foram apresentadas, no café-concerto do Teatro Municipal da Guarda (TMG), e resultaram também dos contributos dos cidadãos.

"Ouvir, decidir e agir é o nosso principal propósito porque a Guarda está farta de tantas promessas que não são cumpridas, nem sequer está definido que vão acontecer", disse o cabeça de lista.

Pelo contrário, a coligação Guarda com Ambição propõe uma "agenda transformadora", que continua aberta a mais sugestões e propostas dos guardenses.

"Garanto que vou trabalhar, com a minha equipa, para tentar concretizar e dar luz, no mínimo, a estes quatro desideratos, que consideramos cruciais, nos primeiros 120 dias do mandato", comprometeu-se.

Revitalizar o centro histórico é a primeira prioridade, tal como a valorização do comércio tradicional e a melhoria do espaço público.

"Temos de fazer alguma coisa sob pena de continuarmos a ver um definhamento completo da nossa principal sala de visitas, que não podemos permitir que continue no estado em que está", afirmou.

João Prata disse acreditar que a "palavra-chave" para este trabalho é "cooperação" com os comerciantes e cidadãos para "não deixar protelar este processo por mais um mandato".

A segunda proposta consiste na construção da Circular Logística da Guarda (CILOG), para garantir o acesso "eficaz e seguro" dos pesados de mercadorias ao futuro Porto Seco da Guarda.

"Será uma via dedicada aos camiões que vêm da A23 e A25 para irem diretamente para o Porto Seco sem passar por nenhuma rua da Guarda-Gare e muito menos por bairros residenciais", especificou, adiantando que o projeto será defendido junto do Governo.

O terceiro objetivo da coligação PSD/CDS-PP/IL é construir um pavilhão multiusos, denominado "Guarda Interexpo", para acolher eventos regionais, nacionais e transfronteiriços.

"Aqui logo ao lado, temos milhões de habitantes na província de Castilha e Leão e sabemos que é possível chamar esse público", exemplificou o social-democrata.

João Prata lembrou ainda que este equipamento vai permitir poupar no aluguer de tendas para os eventos organizados pelo município.

"Se somarmos todo o dinheiro gasto desde 2013 em tendas já tínhamos financiamento para o pavilhão. De resto, o anterior executivo, liderado por Álvaro Amaro, apresentou um estudo de localização desse equipamento, que foi para o lixo", acrescentou.

O candidato quer também valorizar o "bom `cluster` de ensino" formado pelas escolas do ensino regular e profissional, bem como pelo Politécnico, que vão ter que trabalhar "em conjunto com o município, o mundo empresarial, o setor agrícola e associativo" para fixar jovens.

Autarca de freguesia há 24 anos e antigo deputado na Assembleia da República, João Prata, de 62 anos, avança agora à cadeira maior do município da sede do distrito por entender que "os guardenses não podem dar uma segunda oportunidade a quem deram o benefício da dúvida" em 2021.

"Hoje, podem verificar que pouco ou nada foi concretizado. Mas se assim foi com as obras, na governação, este mandato assentou sempre no confronto, num modelo que resultou numa Guarda dividida", criticou.

A lista da coligação PSD/CDS-PP/IL é liderada por João Prata, seguido, por esta ordem, de Alexandra Isidro (independente), Pedro Narciso (independente, em representação do CDS), Helena Saraiva (independente), Francisco Robalo (PSD), Rui Pereira (independente), Elsa Silva (CDS), Tiago Mateus (Iniciativa Liberal), João Pena Fonseca (independente) e Inês Santos (independente).

João Correia é o candidato à Assembleia Municipal e Carlos Chaves Monteiro, antigo autarca da Guarda, concorre à Junta de Freguesia da sede do concelho e distrito.