Autárquicas Lisboa: Moedas em Alvalade, Chega desce a Morais Soares
Em Lisboa, o fim de semana vai ser na rua, com arruadas das várias candidaturas
O microfone da Antena 1 andou hoje por Alvalade a acompanhar a coligação Por Ti Lisboa que reúne o PSD / PP /Iniciativa Liberal.
Carlos Moedas foi acompanhado por três ministros, o da presidência António Leitão Amaro, o de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento e a da Cultura Juventude e desporto, Margarida Balseiro Lopes.
Já ontem ao fim do dia, o candidato do Chega à Câmara de Lisboa percorreu a Rua Morais Soares, uma das ruas mais multiculturais de Lisboa, que atravessa as freguesias da Penha de França e Arroios
Bruno Mascarenhas, o candidato, levou a promessa de reduzir as tarifas do estacionamento da EMEL na cidade.E foi questionado onde anda André Ventura.