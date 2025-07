Autárquicas. Luís Filipe Menezes é candidato à Câmara de Gaia

Quer regressar à liderança do terceiro maior concelho do país 12 anos depois de ter deixado a presidência da autarquia.



Paulo Rangel, ministro dos Negócios Estrangeiros, junta-se a Luís Filipe Menezes e é candidato à Assembleia Municipal.



Menezes chegou a afirmar publicamente que não estava disponível para retornar à vida política ativa.



Foi candidato à Câmara do Porto, em 2013, mas perdeu a corrida eleitoral.



Em Vila Nova de Gaia, Luís Filipe Menezes foi eleito por quatro vezes consecutivas, sempre com maioria absoluta.