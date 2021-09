Autárquicas. Mais de sete mil eleitores votam antecipadamente

Os residentes em lares e pessoas em confinamento que se inscreveram no voto antecipado vão exercer o direito de voto.



Sete mil e setenta portugueses que vivem em lares inscreveram-se nesta modalidade de voto.



As pessoas em confinamento que votam por antecipação são 440.



Hoje termina ainda o prazo do voto antecipado por motivos profissionais.