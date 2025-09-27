Autárquicas. Marcelo acredita em resultados "muito, muito locais"

"Penso que é das campanhas em que menos houve líderes nacionais".



Em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém,, comentou.Dando o exemplo de 1976, Marcelo afirmou que a proximidade das datas entre eleições dá um significado próprio a cada uma delas este ano."Mesmo aí, nas locais, o que interessava era olhar para cada município. Uma repartição geográfica grande, com partidos, com candidatos e com o peso dos candidatos. Agora, ainda é mais sofisticado, porque há muitas listas não partidárias e há o peso da experiência do poder local".A presença dos líderes nacionais não deverão fazer sentir-se, já que o presidente acredita que a proximidade com as eleições legislativas e as presidenciais em janeiro de 2026 não vão permitir que os líderes dos partidos façam "três campanhas legislativas".Questionado sobre a ministra da Saúde, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou ter encontrado Ana Paula Martins no Caixa Alfama, depois do concerto de Gisela João, e garantiu que não ter tidos conversas políticas com a ministra., declarou.