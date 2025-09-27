Autárquicas. Marcelo acredita em resultados "muito, muito locais"
Marcelo Rebelo de Sousa perspetivou este sábado as próximas eleições autárquicas em Portugal. O presidente da República saúda o facto de serem muitos os candidatos e antevê que os resultados serão "locais", dependendo da proximidade dos cidadãos com os candidatos.
Em declarações aos jornalistas no Palácio de Belém, Marcelo disse acreditar que nas autárquicas contam os temas locais e não a forma como os líderes nacionais se posicionam.
"Este ano é um ano muito especial, já houve outras alturas em que se seguiram três eleições", comentou.
Dando o exemplo de 1976, Marcelo afirmou que a proximidade das datas entre eleições dá um significado próprio a cada uma delas este ano. "Mesmo aí, nas locais, o que interessava era olhar para cada município. Uma repartição geográfica grande, com partidos, com candidatos e com o peso dos candidatos. Agora, ainda é mais sofisticado, porque há muitas listas não partidárias e há o peso da experiência do poder local".
A presença dos líderes nacionais não deverão fazer sentir-se, já que o presidente acredita que a proximidade com as eleições legislativas e as presidenciais em janeiro de 2026 não vão permitir que os líderes dos partidos façam "três campanhas legislativas"."Penso que é das campanhas em que menos houve líderes nacionais".
Questionado sobre a ministra da Saúde, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou ter encontrado Ana Paula Martins no Caixa Alfama, depois do concerto de Gisela João, e garantiu que não ter tidos conversas políticas com a ministra.
"Não tive conversa nenhuma. Sobre saúde, em tempo oportuno, direi em geral o que penso. Em geral é mais uma semana, duas semanas, provavelmente imediatamente a seguir às eleições", declarou.
