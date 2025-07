Foto: Nuno Patrício - RTP

A habitação e a mobilidade são dois dos principais eixos da candidatura que se compromete a colocar 20 mil casas no mercado de renda acessível.



Nuno Cardoso foi presidente da Câmara Municipal do Porto entre 1999 e 2001, substituindo o socialista Fernando Gomes quando este assumiu funções no Governo.



Já em 2013 perdeu as eleições que deram a vitória a Rui Moreira.