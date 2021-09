Autárquicas. PS mais votado, PSD aumenta representação

Se olharmos para os resultados nacionais, o mapa do país está maioritariamente pintado com as cores do PS. Foi o partido mais votado. Mas o PSD consegue aumentar a representação autárquica, particularmente no norte e centro do país, para além de Lisboa e Funchal, onde reconquistou as autarquias.