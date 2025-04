Autárquicas. PSD aprova Marco Almeida para Sintra, Paulo Morais para Viana e confirma Pedro Duarte no Porto

Estes nomes fazem parte de uma lista de 78 candidatos autárquicos hoje aprovados pela Comissão Política Nacional do PSD, e que se juntam a cem nomes que já tinham sido homologados.

Esta será a terceira vez Marco Almeida se recandidata a Sintra -- já concorreu com e sem o apoio do PSD, tendo até sido expulso do partido por essa razão, regressando em 2018 -- e já foi vereador e vice-presidente do município.

Paulo de Morais já foi vice-presidente da Câmara Municipal do Porto e é presidente da associação Frente Cívica.

Já o atual ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, anunciou a sua candidatura à Câmara Municipal do Porto há uma semana.

Foram também aprovados os candidatos a outras quatro capitais de distrito: em Aveiro, a confirmação do nome de Luís Souto de Miranda, em Coimbra a recandidatura do independente José Manuel Silva, em Bragança de Paulo Xavier e em Vila Real de Alda Vaz.

Não constam ainda entre os candidatos aprovados os de Lisboa, onde Carlos Moedas ainda não confirmou ser recandidato, Oeiras, onde se perspetiva um apoio ao independente Isaltino Morais, ou Setúbal, onde tem gerado polémico o possível apoio do PSD à antiga autarca comunista Maria das Dores Meira.