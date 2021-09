Autárquicas. Quem são os candidatos a Lisboa e o que prometem?

João Pedro Correia - RTP

Quem é?

Tem 46 anos, nasceu e viveu em Lisboa até aos 18 anos. Fez o curso de Direito na Universidade Moderna e, durante oito anos, exerceu advocacia em paralelo com a atividade de tripulante de cabine. Abandonou o Direito, mas manteve a atividade de chefe de cabine, cargo que acumula com a consultoria.

Foi sindicalista durante 20 anos, tendo mediado o “imbróglio” - nas suas palavras, entre o Governo e os camionistas em 2019. Nesta altura, aceitou o convite para integrar o Partido Democrático Republicano porque foi o único que lhe deu "total liberdade" para expressar a sua opinião. No mesmo ano, foi candidato às eleições legislativas pelo círculo de Setúbal.

Em janeiro de 2020, sucedeu a António Marinho e Pinho na liderança do Partido Democrático Republicano (PDR), com 75 por cento dos votos. Ainda ponderou participar nas eleições presidenciais, mas decidiu não avançar por causa da pandemia. Agora, avança na corrida à Câmara de Lisboa "porque os candidatos não têm coragem de apresentar ideias", preferindo "birras de crianças, birras de 'outdoors', com bombas de um lado e de outro".

Com esta candidatura, Bruno Fialho quer "passar uma mensagem às pessoas de que é possível fazer política de forma diferente e dar-lhes aquilo que eles necessitam". Entende que o facto de nunca ter pertencido "a nenhum 'lobby' político" e de não ter "nada a perder" permite-lhe "denunciar e apresentar as ideias que os cidadãos efetivamente querem”.

Foi atleta federado de boxe durante quatro anos e passa todo o tempo possível com os filhos, de 4 e 6 anos. Um dos lugares de eleição em Lisboa é o Jardim da Estrela, por causa das lembranças de infância.

O que promete?

“Lisboa acessível” é o lema da campanha de Bruno Fialho, cujas principais propostas visam “catapultar Lisboa para vir a ser uma verdadeira capital europeia, onde os seus habitantes também terão direito a disfrutá-la e não apenas os turistas que a visitam”.

Para melhorar o ambiente e o espaço público, o candidato e presidente do PDR aposta na recuperação do Parque Florestal de Monsanto, para que se torne num dos lugares preferidos dos habitantes de Lisboa. Para isso propõe: “melhorar os espaços infantis, reabilitar e modernizar o espaço Panorâmico de Monsanto (e todos os restantes edifícios ou miradouros), promover mais espetáculos, exposições, construir novos espaços lúdicos, nomeadamente uma ‘Lisboa dos Pequeninos’, onde as crianças poderão aprender a história da cidade, e um lago artificial que permita a utilização de barcos a remos”.

Ainda no âmbito da urbanização, propõe a construção do “Bairro do Futuro”, nos terrenos do atual aeroporto. Será um bairro integrado na natureza, dotado de “modernos sistemas de proteção ambiental”, energeticamente autossustentado, onde estarão concentrados: um novo Centro Hospitalar Universitário; residências para estudantes e atletas de alta competição; um megacentro de alta-competição para desportos como ginástica, atletismo e outras especialidades; uma área destinada ao lazer, com bares e discotecas, que realocassem “o movimento juvenil do Bairro Alto, Santos e outras áreas residenciais afetadas pelas atividades noturnas que passariam para este novo bairro”.

No capítulo da mobilidade, Bruno Fialho defende a remodelação total das ciclovias, incluindo a remoção de todas as que “revelem insuficiências técnicas e de segurança ou que prejudiquem os interesses dos residentes e não residentes em matéria de mobilidade, qualidade de vida, acesso ao trabalho e atividade comercial”.

O programa do PDR prevê a gratuitidade de estacionamento para os residentes; a redução de 50 por cento das tarifas da EMEL para os moradores no concelho, com a tarifa máxima de 8 euros/dia, e a criação de lugares para estacionamento rápido, no máximo 20 minutos, para residentes.

O PDR quer rever os regulamentos municipais de acesso à habitação para: “erradicar abusos relativos à falsa carência económica dos inquilinos; punir quem danifica as habitações municipais, nomeadamente com o despejo imediato se for reincidente; reforçar os apoios a quem está em situação de carência económica ou em situação de despejo, em troca de trabalho voluntário ou participação em ações de formação, caso esteja em situação de desemprego”. Bruno Fialho quer ainda "acabar com os graffiti não autorizados e com o lixo gráfico" através de multas pesadas.

A política habitacional de uma câmara PDR inclui apoios para todos, “jovens ou menos jovens” e a cedência de “terrenos municipais, que estejam sem qualquer utilização, para a construção de habitação a custos muito controlados”.

No capítulo da educação, Bruno Fialho defende uma parceria com a Santa Casa da Misericórdia e outras instituições particulares de solidariedade social para a “ampliação / criação de creches e jardins-de-infância em todas as freguesias para crianças a partir dos 3 meses”.

Para erradicar pessoas em situação de sem-abrigo na cidade de Lisboa, o candidato quer implementar o “projeto: 1 Sem-abrigo = 1 Abrigo”.

No campo da Cultura, o PDR pugna pela rápida restauração do Conservatório de Lisboa e pela revitalização e restruturação do Parque Mayer.

O objetivo do Partido Democrático Republicano é ter mais do que os 809 votos de há quatro anos.