Autárquicas. Sondagem para a RTP dá maioria absoluta a Rui Moreira no Porto

Nas eleições autárquicas de 2017, Rui Moreira já tinha conquistado maioria absoluta ao reunir 44,46 por cento dos votos. Os socialistas obtiveram 28,55 por cento e PSD-PPM registou 10,39 por cento dos votos. O movimento do candidato independente “Porto, o nosso partido” conseguiu eleger sete vereadores, enquanto os socialistas elegeram quatro e os sociais-democratas conseguiram um vereador.

Abstenção e indecisos determinantes para definir segunda força política

PS com mais votos nos maiores de 65 anos e menor grau de escolaridade

Se estes resultados se verificarem no domingo, o candidato do PS perde mais de 11 pontos percentuais em comparação com o resultado das últimas autárquicas, enquanto o candidato do PSD obtém mais quatro pontos percentuais do que em 2017.Realizada uma semana antes das eleições, a sondagem apresenta na quarta posição a, que anunciou ser esta a última vez que se candidata,. Apoiado pelo Bloco de Esquerda, o. De acordo com o relatório da sondagem, tantoque em 2013 chegou a ser eleito no movimento de Rui Moreira, como, ficamDiamantino Raposinho (Livre) e André Eira (Volt Portugal) registam um por cento das intenções de voto, enquanto Diogo Araújo Dantas (PPM) e Bruno Rebelo (Ergue-te) podem ter um resultado inferior a um por cento.em quem vão votar no domingo. Num universo de 206.848 eleitores, aqueles que ainda estão em dúvida sobre se vão às urnas podem ser decisivos para os resultados, principalmente para definir qual o segundo e terceiro candidatos mais votados.“Se os resultados desta sondagem se confirmassem no dia das eleições,, garantindo a maioria absoluta. O, o” e a, refere o relatório da sondagem. Com um total de 13 mandatos, a Câmara do Porto poderá ter mais um vereador eleito na lista do candidato Rui Moreira.Em 2017, a abstenção foi de 46,3 por cento. Os autores do estudo dizem que “não é possível prever um valor para a abstenção” apesar de 66 por cento dos 1041 inquiridos ter respondido que “de certeza que vai votar” no domingo. “Este número nada nos diz do comportamento das muitas pessoas que foram contactadas e que não quiseram participar na sondagem”, lê-se no relatório.Quando é considerada a intenção direta de voto, com os dados ponderados com a distribuição da população por sexo, escalões etários, freguesia e resultados de 2017, a sondagem indica que Rui Moreira lidera em todos os segmentos, obtendo um resultado de 31 por cento.Segue-se Tiago Barbosa (PS) que em comparação com Vladimiro Feliz (PSD) reúne a preferência de voto em todos os escalões etários, sendo esta mais acentuada nos maiores de 65 anos e com o ensino secundário por completar.No entanto, Vladimiro Feliz (PSD) tem melhor resultado entre a população que concluiu o ensino secundário ou superior.A grande maioria dos participantes na sondagem, 69 por cento, não tem dúvidas que o vencedor da noite será Rui Moreira, que pode mesmo aumentar o número de mandatos.