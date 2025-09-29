Autárquicas. Voto em mobilidade não é para todos

A votação termina na quinta-feira.



Só podem votar os estudantes, os doentes internados e os presos. Há ainda regras para quem não pode votar no dia 12 por motivos profissionais.



A Comissão Nacional de Eleições estabelece que quem se encontre deslocado por motivos profissionais pode votar entre o dia 2 e 7 de outubro.



Fazem parte deste grupo os militares, os bombeiros, os agentes das forças de segurança, entre outros.



Neste período os eleitores têm de se dirigir ao presidente da câmara do município onde estão recenseados, manifestando a vontade de exercer o direito de voto por antecipação.





A Comissão Nacional de Eleições garante que está tudo a postos para as autárquicas. Quem tiver dúvidas sobre os procedimentos ou as regras a ter em conta, pode consultar a página da CNE na Internet.



