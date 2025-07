Avança comissão de inquérito ao INEM

(em atualização)







A comissão parlamentar de inquérito (CPI) foi aprovada com a abstenção do PSD, do PS e do CDS-PP e os votos a favor das bancadas do Chega, da IL, do Livre, do PCP, do BE, do PAN e do JPP.





Os deputados que vão integrar a CPI têm 90 dias para apurar as responsabilidades políticas, técnicas, contratuais, legais e financeiras relativas ao INEM, incluindo durante a greve do final de outubro e início de novembro de 2024.





De acordo com o texto que cria a CPI, em foco da comissão de inquérito também vai estar o processo do concurso público internacional para a contratação do transporte aéreo de emergência médica.





A intervenção de dois governos de António Costa (entre 2019 e 2024) e os dois governos de Luís Montenegro (o atual e o anterior) vai ser clarificada quanto à “respetiva gestão política e financeira".





No âmbito de ação da comissão parlamentar de inquérito vai ainda ser avaliada " a relação das diferentes tutelas políticas com o INEM”.