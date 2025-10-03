Aveiro. Rui Tavares encontra bons presságios e lança-se um mini-candidato
A tarde do porta-voz do Livre foi em Aveiro, num percurso da estação ferroviária até ao centro comercial.
Houve uma paragem pelo caminho, numa farmácia, já que a voz de Rui Tavares começa a falhar ao quarto dia oficial de campanha.
O líder do partido encontrou três mulheres com nomes sugestivos e que combinam com o da candidata à Assembleia Municipal daquele concelho: Aurora Celeste.
Máxima, segundo a própria "na bravura e na doçura", diz que gosta muito de ouvir Rui Tavares no Parlamento.
Uns metros à frente, a paragem necessária na farmácia, para ser atendido por Diva, que lhe vendeu uma cura para a garganta, o "que dão aos cantores de ópera", depois de o porta-voz do Livre avisar que não vai poder descansar a voz nos próximos dias.
Assunto tratado, e quando começa a ditar o contribuinte, pára e ri, vira-se para os jornalistas a pedir que não gravem, "senão fazem como fizeram ao Passos", recordando as milhares de faturas que os portugueses pediram com o NIF do antigo primeiro-ministro, como forma de protesto.
Na dianteira de todo o percurso do Livre pelas ruas de Aveiro, ia José Pedro Caçador, provavelmente o mais novo autor de uma proposta a dar entrada no Parlamento.
A história é contada aos microfones da Antena 1 pelo próprio, um rapaz de 14 anos que se interessa "sobretudo pela política e participação cívica", e que é muito claro nas razões pelas quais gosta do Livre, entre elas "a parte verde que tem sido bastante esquecida pelos outros partidos da esquerda".
Faltam dois anos para Zé Pedro poder ser membro do Livre, quatro para poder ser candidato, e há quem não tenha dúvidas de que será.Para já, é um trunfo de Rui Tavares na campanha autárquica na região de Aveiro.