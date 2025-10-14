Política
Aviso de Bugalho a Ventura. "Ninguém se torna primeiro-ministro apenas com três municípios"
Sebastião Bugalho avisa André Ventura.
"Ninguém é a alternativa de Governo com três câmaras municipais. Nenhum candidato a primeiro-ministro se torna de facto primeiro-ministro apenas com três municípios".
Em entrevista ao podcast da Antena 1 Política com Assinatura, o eurodeputado analisa os resultados autárquicos, e se por um lado acredita que estas eleições demonstram que o Chega não é alternativa de Governo, por outro lado admite que o partido de Ventura "vai ter mais facilidade em recrutar equipas. O Chega nas próximas eleições autárquicas poderá ter mais facilidade em ter melhores candidatos”, afirma.
Bugalho defende ainda que José Luís Carneiro sai das eleições autárquicas “não com um grande resultado, mas com grande dignidade”. “Não me parece que o PS sai humilhado da noite eleitoral”, acrescenta.
Sebastião Bugalho adianta ainda que o PSD vai continuar a dialogar com todos os partidos, tal como ficou estabelecido na noite eleitoral de 18 de maio, quando a AD ganhou as eleições legislativas.
Entrevista conduzida pela editora de Política da Antena 1, no podcast Política com Assinatura, para ouvir esta quarta-feira, dia 15 de outubro.