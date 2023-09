O ex-presidente da República e antigo primeiro-ministro Aníbal Cavaco Silva, em entrevista ao jornal Observador, afirmou que "o primeiro-ministro não ganha no confronto com o Presidente da República".

Cavaco Silva garante que tem uma relação "normal", com o atual chefe de governo mas que "não é normal" o silêncio do primeiro-ministro, no Conselho de Estado.