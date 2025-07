Bairro do Talude. PR quer que se avalie situação dos moradores

"É preciso saber quem são elas. Trabalham? Descontam para a Segurança Social? Há quanto tempo lá estão? (...) Porque é que o problema só se levantou agora? Ou se se levantou há uns meses?", questiona.

Sobre a situação no Bairro do Talude, o presidente da República sugeriu várias perguntas que têm de ser feitas neste momento, mas não comenta a decisão da autarquia.Marcelo Rebelo de Sousa afirma que "não tem nenhum poder sobre o poder local" mas considera que é necessário responder a várias perguntas sobre os 161 habitantes no bairro com habitações precárias., questiona.





O chefe de Estado considera que estas e outras perguntas devem ter resposta. "Senão acabamos por ficar com a sensação que se tapa aqui, remenda acolá, mas o problema global não está a ter solução".

Marcelo promete analisar "conteúdo político" da lei da nacionalidade





Já sobre a Lei de Estrangeiros, aprovada hoje no Parlamento, o presidente da República admitiu a possibilidade de a enviar para o Tribunal Constitucional. Marcelo Rebelo de Sousa considera que é preciso ter em conta os limites da lei, reconhecendo no entanto que a situação atual dos estrangeiros em Portugal era insustentável.





O presidente diz não conhecer as alterações finais à lei antes da votação, pelo que promete analisar a versão que lhe será remetida. Prometeu receber "os partidos que queiram ser recebidos, sejam de esquerda ou de direita".





Para além de avaliar a lei à luz da Constituição para decidir se a irá remeter ao Tribunal Constitucional, Marcelo Rebelo de Sousa promete, em declarações aos jornalistas, uma análise do “conteúdo político”.





Reconhece que era necessária uma lei porque "não podia continuar a situação de não-regularização" após a extinção do SEF, que classificou como "insustentável".





Mas alerta para a possibilidade de se "cair noutro extremo" e que é necessário olhar "para a realidade não-ideológica" e perceber que "a economia, em algumas circunstâncias, precisa de imigrantes".





Para além da constitucionalidade da lei, Marcelo Rebelo de Sousa quer encontrar "um equilíbrio geral" e garantir que não há "nenhum ponto de pormenor que me impressione politicamente de forma negativa".





Se assim for, promulga a lei. "Se entender que tenho dúvidas em alguns aspetos quanto ao seu conteúdo, devolvo à Assembleia". Enfatiza também que é necessário cumprir, por exemplo, o acordo de mobilidade no âmbito da CPLP e as regras da União Europeia.