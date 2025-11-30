Política
Banco Alimentar. Marcelo quer ser voluntário no próximo ano
O presidente da República admite a frustração perante os números da pobreza em Portugal.
Foto: Miguel A. Lopes - Lusa
A 17 de outubro, a Rede Europeia Anti-Pobreza alertou para o número persistente de pessoas em risco de pobreza em Portugal, acima dos 2 milhões.
Este sábado, depois de anunciar que vai ser voluntário no Banco Alimentar contra a Fome no próximo ano, o presidente manifestou tristeza pelas situações de carência que ainda se vivem no país.