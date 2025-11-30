Banco Alimentar. Marcelo quer ser voluntário no próximo ano

O presidente da República admite a frustração perante os números da pobreza em Portugal.

RTP

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Na última ação do Banco Alimentar enquanto chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou que a pobreza sempre foi um combate que travou ao longo dos dois mandatos.

A 17 de outubro, a Rede Europeia Anti-Pobreza alertou para o número persistente de pessoas em risco de pobreza em Portugal, acima dos 2 milhões.

Este sábado, depois de anunciar que vai ser voluntário no Banco Alimentar contra a Fome no próximo ano, o presidente manifestou tristeza pelas situações de carência que ainda se vivem no país.
