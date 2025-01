Banco de Portugal reafirma que não podia pagar salário de Hélder Rosalino

Foto: Reuters (arquivo)

Depois de o Governo ter acusado o regulador de ter criado uma "complexidade indesejável" ao recusar pagar o ordenado a Rosalino enquanto secretário-geral do Governo, o Banco de Portugal voltou a afirmar que pagar o ordenado de consultor violaria as regras do Eurosistema, alegando que os bancos centrais estão impedidos de financiar, direta ou indiretamente, os Estados para preservarem a sua independência.