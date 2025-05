Basílio Horta aponta "a desgraça" em que o CDS se tornou

"E o líder do AD diz que a seguir pode fazer um acordo eleitoral e só recua quando aquilo que resta do CDS, ainda bem que o Adelino Amaro da Costa e o Diogo [Freitas do Amaral] não estão vivos para ver a desgraça em que o CDS se tornou", afirmou o autarca socialista e um dos fundadores do CDS, que falava durante um almoço no quartel dos bombeiros de Queluz, em Sintra.

Durante o discurso, Basílio Horta disse ainda que os sociais-democratas "só podem votar no Partido Socialista, mesmo não sendo socialistas" e apontou a "incompetência" que disse ser "transversal a todo o Governo".

"É o caso que aconteceu no último apagão. Não tivemos um aviso, uma coordenação, não tivemos uma sugestão. Se nós, Sintra, e os outros concelhos, não tivessem atuado por si, teríamos uma desgraça nacional", salientou.