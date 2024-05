Catarina Martins voltou a criticar a extrema-direita, durante um jantar comício esta quarta-feira na Baixa da Banheira, referindo-se a Vladimir Putin como o amigo que o Chega quer esconder. "Queria-vos falar de uma outra parte que a extrema-direita quer esconder com muita força nestas eleições, é o seu melhor amigo. O melhor amigo da extrema-direita a nível europeu chama-se Vladimir Putin", afirmou a cabeça de lista do BE às europeias.