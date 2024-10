BE acusa PS e Governo de estarem a criar "borlas fiscais" para as grandes empresas

No discurso de encerramento de um Encontro Nacional de Autarcas do Bloco, que decorreu em Coimbra, Mariana Mortágua criticou a atitude do executivo e do PS que têm passados os últimos dias a discutir apenas se vão dar "muito ou muitíssimo" às grandes empresas e à banca.





No entender da Coordenadora do Bloco de Esquerda, o Orçamento do Estado deveria servir o interesse nacional, em áreas como a Saúde, Educação ou a Habitação.