BE adia XIV Convenção Nacional para 1 e 2 de novembro após autárquicas

"Aprovámos um novo calendário detalhado, com os debates, a atualização de moções e um novo calendário para a realização da convenção logo após as eleições autárquicas, para que possa refletir o ciclo político e possa ter um horizonte de análise que seja útil ao BE e às várias moções que participam na convenção, para poderem ter os elementos do novo quadro político que sairá necessariamente das eleições legislativas e das eleições autárquicas", disse Mariana Mortágua.

A coordenadora bloquista falava aos jornalistas após a reunião da Mesa Nacional, órgão máximo do partido entre convenções, que aprovou hoje os primeiros candidatos às eleições legislativas antecipadas de maio e aprovou o novo calendário da convenção.

A reunião magna do BE estava prevista para 31 de maio e 01 de junho, mas o seu processo foi suspenso este mês.

Foram apresentadas duas moções de orientação a esta convenção: a `A`, cuja primeira subscritora é Mariana Mortágua, e a `S`, subscrita por um grupo de críticos da direção do BE, que inclui dirigentes que integraram a lista encabeçada por Mortágua na última convenção.

Na sexta-feira, os dirigentes da moção `S` defenderam que a convenção devia realizar-se ainda no mês de junho, logo após as legislativas antecipadas de maio.

Num texto publicado no seu `site` oficial, estes bloquistas defenderam que "além de ajustes nas moções e plataformas, que poderão ser realizados ao longo dos debates previstos", o calendário que propunham favorecia "a ampla participação em propostas programáticas para os mandatos autárquicos, antes do prazo de entrega das listas de candidatos" para este sufrágio, que decorrerá em setembro ou outubro.

Estes subscritores salientam que a Convenção "está suspensa e não adiada `sine die`", sendo "indispensável, para a reconstrução e reunificação do partido, mas também para a capacidade de resposta sustentada democraticamente e em tempo útil aos desafios nacionais e internacionais - como no caso da política europeia - que ela se conclua no intervalo entre as eleições para a Assembleia da República e o início do prazo para a entrega das candidaturas autárquicas".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou na semana passada, numa comunicação ao país, que as eleições legislativas antecipadas vão realizar-se em 18 de maio, na sequência da crise política que levou à demissão do Governo PSD/CDS-PP, que viu a sua moção de confiança chumbada no parlamento.