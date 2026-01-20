BE aprova apelo ao voto em Seguro e critica PSD e IL
O BE aprovou hoje o apelo ao voto em António José Seguro contra André Ventura na segunda volta das eleições presidenciais, anunciou o coordenador do partido, que criticou PSD e IL por não tomarem posição.
"Na segunda volta nós vamos ter um confronto entre um candidato pela democracia e um candidato contra a democracia, e neste contexto o Bloco acha absolutamente inqualificável o silêncio das lideranças de PSD e IL", declarou José Manuel Pureza, em conferência de imprensa, na sede nacional do BE, em Lisboa.
O coordenador do BE acrescentou que "o Bloco evidentemente que não hesita e por isso mesmo os órgãos de direção do Bloco assumiram e aprovaram a posição de apelar ao voto em António José Seguro para derrotar André Ventura e para derrotar a extrema-direita nestas eleições presidenciais".